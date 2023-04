Wer einigermaßen rechnen kann, arbeitet nicht mehr Vollzeit

Während die einen bei neun Prozent Inflation über die ideale Work-Life-Balance philosophieren, schieben andere Überstunden, um über die Runden zu kommen.

In der modernen Arbeitswelt gibt es einen neuen Trend: Immer mehr Beschäftigte setzen sich das Ziel, mit möglichst wenig Elan in die neue Arbeitswoche zu starten. Wie dem aktuellen „Presse“-Podcast zu entnehmen ist, nennt sich das Phänomen „Bare Minimum Monday“. Montags soll höchstens an zwei Stunden gearbeitet werden, der Rest des Tages ist der Zerstreuung zu widmen. Das Leben ist schließlich hart genug. Den Montag haben die Trendsetter natürlich nicht zufällig gewählt: Die Aussicht auf den stressigen Wochenbeginn zerstört die Sonntage, und das drückt aufs Gemüt. Nicht nur Schüler wissen, wovon die Rede ist. Stark im Kommen ist auch das „Quiet Quitting“: Man ist zwar anwesend, leistet aber nur noch das absolute Minimum. Ein Trend, der seinen Ursprung in Österreich haben könnte. Hierzulande läuft diese Art der stillen Resistenz unter „Dienst nach Vorschrift“. Ein Phänomen, das sich weit über den öffentlichen Dienst hinaus ungebrochen hoher Popularität erfreut.

Nun dürfte es keine unlösbare Aufgabe sein, irgendwo eine Universität aufzutreiben, die in einer umfassenden Feldstudie beweist, dass sowohl der „Bare Minimum Monday“ als auch das „Quiet Quitting“ ein wahrer Segen für die gesamte Volkswirtschaft sind. Allen voran für die Unternehmen, weil die Produktivität der Belegschaft geradezu raketenhaft in die Höhe schießt. Menschen, die weniger arbeiten, seien schließlich glücklicher, und glücklichere Arbeitnehmer produktiver als unglückliche. Mehr Wohlstand durch weniger Arbeit heißt die neue Zauberformel. Ich wiederum habe den starken Verdacht, dass es genau umgekehrt ist: Nicht weniger Arbeit führt zu mehr Wohlstand, sondern mehr Wohlstand führt zu weniger Arbeit. Und das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Die Bevölkerung ist in den vergangenen Jahrzehnten derart vermögend geworden, dass es sich immer mehr Menschen leisten können, weniger zu arbeiten und auf Einkommen zu verzichten.