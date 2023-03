Bis Ulaanbaatar

(c) imago images/imagebroker (imageBROKER/J. Pfeiffer via www.imago-images.de)

Teil 10 von 52

. . . was bisher geschah. Ellis und Hanna haben aus Versehen ihre Liefertaschen samt Inhalt vertauscht. Auch den Dattelsirup für Byamba hat damit Ellis behalten, also ist sie kurzerhand zu ihm gefahren.

Ellis ist am hinteren Ende von Chings Handy-Shop die Leiter hochgeklettert, die die Stufen zu Byambas Ein-Zimmer-Wohnung bedeuten, und hat an der oberen Luke geklopft, die nämlich seine Tür ist. „Wie kommst du denn hierher?“, will Byamba von Ellis wissen. „Einfach dem Navi gefolgt“, erklärt sie lachend. „Hanna wollte dir Sirup mitbringen. Für euer Date. Voodoo-mäßig war ihr das wichtig.“ Byamba nimmt ratlos das Glas entgegen: „Jetzt hab ich den Sirup, aber keine Hanna.“