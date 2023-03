Ludwig vor U-Kommission: „Notkompetenz alternativlos“

Bürgermeister Michael Ludwig (rechts sein Rechtsvertreter) musste am Freitag vor der Kommission aussagen.

Schlagabtausch in der U-Kommission zwischen Türkis-Grün und der SPÖ bei der Einvernahme von Michael Ludwig, der seine Handydaten nicht der Kommission übergibt.

Wien. Gut gelaunt und freundlich lächelnd betritt Michael Ludwig den Raum. Sofort geht ein Blitzlichtgewitter auf ihn nieder. Gern posiert der Wiener Bürgermeister noch für die Fotografen, natürlich gut gelaunt und lächelnd, bevor er freundlich zahlreiche Hände schüttelt und mit den Anwesenden plaudert.



Es ist aber keine Wahlkampfveranstaltung der SPÖ, selbst wenn es auf den ersten Eindruck so wirkt. Das Thema an diesem Freitag ist deutlich ernster. Es geht um die schweren finanziellen Turbulenzen der Wien Energie im vorigen Sommer, durch die der städtische Energieversorger beinahe in die Insolvenz geschlittert ist.