Warum glauben wir nicht mehr an die Wissenschaft?

Zwar hat die Wissenschaft die Welt begreifbar gemacht – doch nur für einen immer kleineren Zirkel. Ihre Befunde widersprechen unseren unmittelbaren Anschauungen: Wir sehen die Sonne jeden Tag untergehen – auch wenn wir gelernt haben, dass das nicht stimmt.

Als Ignaz Semmelweis im Frühjahr 1847 erkannte, dass Hygienemangel im Spital das gefürchtete Kindbettfieber verursacht, war das Problem damit keineswegs gelöst. Zwar konnte Semmelweis – damals Assistenzarzt in der Geburtshilfeabteilung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses – empirisch zeigen, dass die Todesrate unter den gebärenden Frauen abrupt zurückging, wenn die behandelnden Mediziner ihre Hände mit Chlorkalklösung desinfizierten. Doch diese Einsicht brachte ihm keinen Ruhm ein, im Gegenteil: Intrigen und Feindseligkeiten führender Fachkollegen verhinderten eine glänzende Karriere. Semmelweis starb 1865, verbittert und verkannt, in der Döblinger Nervenheilanstalt. Erst nach seinem Tod begann sich seine Theorie durchzusetzen. Warum?

Zu Zeiten von Semmelweis, zweihundert Jahre nach der wissenschaftlichen Revolution, befand sich die Medizin noch im Mittelalter. Tradition und Intuition wurden großgeschrieben, experimentelle Methoden waren randständig. Mit Physiologie, Pharmakologie und Pathologie bildete sich die experimentelle Medizin erst ab 1850 langsam heraus. Vor diesem Hintergrund war Semmelweis ein Pionier der wissenschaftlichen Einstellung: Seine Theorie, dass „Leichengift“ an den Händen der Mediziner die hohe Frauensterblichkeit verursachte (Bakterien kannte man damals noch nicht), entwickelte er durch klinische Experimente. Mittels kontrollierter Beobachtung konnte er zeitgenössische Theorien widerlegen, die entweder die schlechte Luft, die Gebärstellung der Frauen oder sogar die entkräftende Wirkung der ständigen Priesterbesuche auf der Station verantwortlich machten. Die experimentelle Herangehensweise von Semmelweis, sein bohrender Zweifel an den damals geläufigen Erklärungen, aber auch an seinen eigenen Hypothesen, die er im Forschungsverlauf immer wieder revidierte – all das macht deutlich, dass der später so genannte „Retter der Mütter“ etwas unerhört Neues in die Medizin einführte, nämlich das wissenschaftliche Ethos. Dieses Ethos ist überall dort präsent, so hat der US-amerikanische Soziologe Robert K. Merton argumentiert, wo wirklich Wissenschaft betrieben wird. Denn alle Wissenschaft, die diesen Namen verdient, beruht auf der Bereitschaft, alle Wissensansprüche anhand empirischer und logischer Maßstäbe zu prüfen – ohne Ansehen der Person, ihrer Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung.

Eine hartnäckige Skepsis ist daher die Geschäftsgrundlage der modernen Wissenschaft. Dieser kritische, ja respektlose Geist der Wissenschaft hat allerdings seinen Preis: Wer sich am Spiel der Wissenschaft beteiligen will, muss ein hohes Maß an Selbstkritik, an Selbstrelativierungsfähigkeit mitbringen. Man muss allen Behauptungen (auch den eigenen) mit gesundem Misstrauen begegnen und kritischen Einwänden immer gute Gründe unterstellen. Autoritarismus und Dogmatismus vertragen sich nicht mit dem Ethos der Wissenschaft. Genau deshalb kann man die Wissenschaft als moralische Instanz verstehen: Weil sie Werte verkörpert, die ein gedeihliches Miteinander in modernen, fragmentierten, pluralistischen Gesellschaften fördern. Natürlich werden diese Werte in der wissenschaftlichen Praxis immer wieder verletzt – doch die Skandalisierung dieser Verfehlungen unterstreicht die ungeteilte Bedeutung dieser Werte.