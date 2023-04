Küchendienst für Österreichs Majestäten

Vom Lehrling in der Hofküche bis zum Hofkücheninspektor 1918.

Das Beste aus Küche und Keller war an der Wiener Hofburg zu Kaisers Zeiten gerade gut genug. Dabei ging es Franz Joseph gar nicht um seine recht bescheidenen Essbedürfnisse. Oft handelte es sich um Repräsentation, um eine Form der Höflichkeit eingeladenen Gästen gegenüber. Dass sich am Tisch der Majestäten auch unzählige Schmarotzer gütlich taten, dass die Küchenbrigaden und Tausende sonstige Hofburg-Bedienstete unter der Hand die feinen Essensreste umliegenden Wirten verkauften, war ein offenes Geheimnis. Der Herrscher, der keinerlei Bezug zu Geld hatte, sah einfach darüber hinweg.

In dieser Hofküche arbeitete Otto Desbalmes, dessen französische Vorfahren sich beim Naschmarkt niedergelassen hatten, 44 Jahre lang bis 1918. Als Fünfzehnjähriger war er 1874 als unbezahlter Lehrling in die Küche am Kaiserhof gekommen, durch Fleiß und Kreativität schaffte er es zum „k. k. Hofkoch II. Classe“. Vor der Fixanstellung musste er einen Eid auf die Treue zum Kaiserhaus ablegen. Ab 1910 war er endlich bestens bezahlter Chefkoch und leitete als einer der beiden letzten Hofkücheninspektoren unter Kaiser Karl sämtliche Küchen der Habsburger – natürlich auch auf Reisen.