Derzeit ist Hochsaison. Über die Kunst, etwas gut vegan zu machen.

In der Zeit vor Ostern geht es für Julia Zotter ans Eingemachte. Neben Weihnachten ist jetzt die stärkste Saison für Schokolade in allen Formen. Die Produktion im Betrieb in Riegersburg in der Steiermark läuft schon seit Wochen auf Hochtouren.

Der Fokus liegt im Frühling auf süßen Noten, anders als zu Weihnachten, erzählt Zotter der „Presse“: „Da wollen die Leute mehr dunkle Sorten.“ Wie das Geschäft läuft, weiß Julia nicht erst seit gestern. Seit mittlerweile gut 20 Jahren ist die 35-Jährige an vorderster Front im Familienbetrieb, einem Bio-Bauernhof mit Erlebniswelt und Produktion, dabei.