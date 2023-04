Der Krieg in der Ukraine und die Lust

Yulia unterhielt mich mit Erzählungen ihrer Rendezvous. Sie beschrieb die zügellose Erregung, die sie inmitten des Gepolters der Drohnen empfand, den Rhythmus und die pulsierenden Bewegungen, die durch das Geheul der Luftschutzsirenen orchestriert wurden.

Um mich herum dröhnten die Stromaggregate wie ein altgriechischer Chor. Im ersten Moment nahm ich an, dass ich Yulias Worte falsch verstanden hatte. Doch dann wiederholte sie es laut: „Vor dem Krieg habe ich niemals solche Orgasmen gehabt!“

Wir hatten die vergangenen zwei Stunden in einem riesigen Restaurant nahe Chreschtschatyk verbracht. Vor dem Krieg war es dort immer sehr voll gewesen, aber nachdem ich durch die verworrenen unterirdischen Labyrinthe gegangen war und endlich die weitläufige Halle erreicht hatte, stellte ich fest, dass ich die Einzige vor Ort war. Hier und da flackerten Kerzen, die das Durcheinander und die Dunkelheit noch verstärkten. Dazwischen huschten die undeutlichen Umrisse der Kellner umher. Mir wurde der Platz zugewiesen, auf den das meiste natürliche Licht fiel – neben einem Fenster mit Blick auf die Arkaden des Shoppingzentrums ein Stockwerk unterhalb. Yulia hatte sich verspätet, daher blickte ich in die Schaufenster der umliegenden Geschäfte. Dann wurde es plötzlich stockdunkel.

„Das ist bisher noch nie passiert“, meinte die Frau am Empfang besorgt. Still beobachteten wir beide, wie in den Boutiquen, deren Glanz mit seinem immerwährenden Versprechen von Luxus doch immer so beruhigend gewirkt hatte, die Smartphone-Taschenlampen angingen. Zu ihnen gesellten sich die Lichter stärkerer Taschenlampen, und mir war, als schaute ich auf die Geburt von Galaxien in der Schwärze des Universums, auf den Tanz einsamer Sterne in der dunklen Ewigkeit.

Als Yulia endlich eintraf, bestellten wir unser Essen. Ich entschied mich für die Burrata auf Kürbismousse und Yulia für Vorschmack (ein passiertes Gemisch aus gedünsteten Zwiebeln, Faschiertem und Fisch) in einer Waffeltüte, dazu trank sie ein Glas Weißwein. Wir tauschten persönliche Neuigkeiten aus, und dann fand ich ein Video auf meinem Smartphone, das ich von meinem Freund Nazar bekommen hatte.

Vor ein paar Jahren hatten Nazar und ich das Grab des ukrainischen Schriftstellers und Archäologen Viktor Petrov auf dem Lukianivka Militärfriedhof gesucht. Petrovs Freunde und Kollegen waren in den 1930er-Jahren mit Repressalien belegt worden – sie alle wurden schließlich erschossen, verhaftet oder vertrieben. Petrov aber lebte ein langes Leben – möglicherweise weil er bereit gewesen war, mit dem System zu kooperieren. Deshalb wurde der Schriftsteller, Professor und Archäologe auch neben hochrangigen Offizieren wie Generälen und Obristen begraben.