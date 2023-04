Despotischer Monarch

Wien, 1. April 1873. Als Kaiser Alexander I. nach Beendigung des Wiener Congresses Einzug in Petersburg hielt, um an der neu errichteten „Triumphpforte“ (Trachmalnaja worotà) als Befreier und Friedensengel Europas begrüßt zu werden, war er von einem ganzen Stabe hervorragender Diplomaten umgeben; die Namen Capodistrias, Pozzo di Borgo, Rasumowsky, Graf Stackelberg, Anstett waren in der gesammten Welt bekannt geworden und wurden von deutschen, französischen und englischen Staatsmännern mit Anerkennung genannt. Aber keinem dieser Männer war das Los gefallen, mit der Leitung der auswärtigen Politik Rußlands betraut zu werden. Gerade wie sein Bruder hatte der „Ange blanc“ der Frau v. Krüdener volles Vertrauen nur zu solchen Staatsmännern, die sich unbedingt fügten und deren Talent die geschickte technische Ausführung fremder Ideen war.