Zwischen Schleppern, toten Flüchtlingen und einem Kind

In Zülfü Livanelis Roman „Der Fischer und der Sohn“ geht es um Schlepper und tote Flüchtlinge, Massentourismus und Fischfarmen, deren Gestank sich verbreitet. Mittendrin ein Vater, der um seinen Sohn trauert – und ein angeschwemmtes Baby findet.

Zülfü Livaneli, geboren 1946 in Konya-Ilpin, ist einer der vielseitigsten Künstler der Türkei, Musiker, Filmregisseur, Drehbuchschreiber, Schriftsteller und sogar Politiker. Am weitesten aber greifen jene seiner Romane, die am deutlichsten klarmachen, wie gespalten sein Land ist, wie viele Wunden sich dabei gebildet haben und noch immer bilden. Livanelis Sprache ist stark ans Erzählen gebunden, an ein direktes und realistisches Erzählen, bei dem das Thematische dominiert, wobei die Themen all das zur Sprache bringen sollen, was der Kritik bedarf, auch wenn das Geschehen schon weiter zurückliegt.

Wie im Roman „Serenade für Nadja“, in dem es um Minderheiten geht, die es kaum wagen, sich zu outen, und in dem auch das Schicksal von Juden gezeichnet wird, die 1940/41 mit einem maroden Frachter nach Palästina flüchten wollen, aber nicht durch den Bosporus dürfen, sondern ins Schwarze Meer abgeschleppt werden, wo der Frachter von einem russischen Kanonenboot versenkt wird. Im Roman „Schwarze Liebe, Schwarzes Meer“ wiederum geht es um eine lebensgefährdende Liebe und einen Mord, der dem Nicht-vergessen-Können geschuldet, während „Unruhe“ den Jesiden gewidmet ist, einer religiösen Minderheit, die sowohl von den Arabern als auch von den Türken verachtet und in Zeiten des Krieges auf das Grausamste behandelt werden.

In „Der Fischer und der Sohn“ umfassen die Themen nun das Schlepperwesen in Griechenland, wobei viele der Flüchtlinge ihr Leben verlieren, Overtourism entlang der Küsten und Fischfarmen, deren Gestank sich immer weiter verbreitet. Was in diesem Roman überrascht, ist die Vorgeschichte, in der sich der Autor als großer Fan von Hemingway erweist. Vor allem dessen Buch „Der alte Mann und das Meer“ hatte es ihm angetan, weshalb er als 16-Jähriger nicht mehr ins Gymnasium wollte, sondern sich, ohne dass seine Eltern davon wussten, monatelang bei einem Ägäis-Fischer einquartierte, um das Fischen zu erlernen und selbst Fischer zu werden.