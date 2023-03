Erdoğans Traumauto kommt auf den Markt

Mit dem ersten E-Auto aus inländischer Produktion will der türkische Präsident sein Land als Industrienation profilieren. Kritiker orten Steuergeldverschwendung.

Istanbul. Recep Tayyip Erdoğan bekommt sein Traumauto. An diesem Montag will der türkische Präsident das erste E-Auto seines Landes abholen. Mit dem für fast vier Milliarden Dollar entwickelten „Togg“ will Erdogan den Türken kurz vor den Wahlen am 14. Mai zeigen, dass das Land den Sprung zu einer modernen Industrienation geschafft hat. Für die meisten Türken ist das Auto allerdings unerschwinglich.

Die Türkei ist schon jetzt ein wichtiger Standort internationaler Autokonzerne wie Fiat, Ford oder Toyota, die dort Wagen für den europäischen Markt bauen lassen. Die Massenproduktion eines „nationalen und inländischen“ Autos, wie Erdoğan es nennt, hat es aber noch nie gegeben. Bei der Vorstellung des Togg-Prototypen vor vier Jahren sagte Erdoğan, für die Türkei gehe ein Traum in Erfüllung. So ganz „national und inländisch“ ist der Togg jedoch nicht. Das Design stammt von der italienischen Firma Pininfarina, der Motor von Bosch, die Batterie wird mit einem chinesischen Partner hergestellt.