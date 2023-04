Als ich jung und schön war

In romanischen Ländern können Schriftsteller und Intellektuelle gut aussehen, ohne dass das gegen sie spricht. Bei uns mussten Schriftsteller und Intellektuelle früher möglichst abgerissen aussehen. Gutes Aussehen sollte man am besten gar nicht bemerken. Eine Selbstbetrachtung.

Das bin ich auch einmal gewesen: jung und schön. Aber ich habe es nicht gewusst. Doch jemand hat es mich auf alten Fotos sehen gelehrt. Damals, als ich jung war, hätte ich ja auch nicht sehen dürfen, dass ich vielleicht schön war, denn schöne Menschen waren für mich automatisch oberflächlich – vor allem Männer. Kein schlimmeres Schimpfwort als „Schönling“. Und ein Intellektueller, der schön und gar noch jung war, war sowieso diskreditiert, den konnte man nicht ernst nehmen. Erst recht, wenn er sich schön anzog. Dann wollte er nur gefallen, sonst nichts.

Erst spät habe ich bemerkt, dass ich einem Klischee des deutschsprachigen Raums aufgesessen bin. In romanischen Ländern können Schriftsteller und Intellektuelle gut aussehen, ohne dass das gegen sie spricht. Aber in deutschen Landen – hätte da einer wie Albert Camus, der Humphrey Bogart so verdächtig ähnlich sah, überhaupt reüssieren können? Bei uns mussten Schriftsteller und Intellektuelle möglichst abgerissen aussehen und durften nicht gut frisiert sein. Selbst wenn sie also gut ausgesehen hätten, sollte man das nicht bemerken. Möglichst viel rauchen gehörte in meiner Jugend auch dazu. Und ich wollte ja unbedingt ein Intellektueller sein oder zumindest werden.

Aber die Gefahr, dass ich mir schön vorkam, war nicht sonderlich groß. Es lauerte ja immer noch das dicke Kind in mir, das in den ersten Klassen des Gymnasiums „Mammut“ genannt worden war, oder „Brillenschlange“, denn die billigsten Brillen für Kinder (andere konnten wir uns damals nicht leisten) sahen schrecklich aus. Und gut angezogen war ich auch nicht. „Hochwasserhosen“ nannten wir jene Hosen, denen ihr Träger sichtlich entwachsen war; klar, dass ich solche trug, denn ich wuchs schnell in der Pubertät, und für neue Hosen mehrmals im Jahr reichte das Geld nicht.

Während der Schulzeit war es gar nicht schlecht, sichtbar arm zu sein und nicht gut auszusehen. Denn Jesus liebte die Armen besonders – sicher viel mehr als die Jungen und Schönen, die ihm, dem armen Prediger und leidenden Erlöser, missfallen mussten; die Hässlichen standen ihm näher. Und ich wollte ihm besonders nahe sein, ich ging ja in eine katholische Schule und hatte lange den Wunsch, Priester zu werden. Jung und schön zu sein wäre da nur ein Hindernis gewesen, denn ein katholischer Priester muss sich ja von Frauen fernhalten.