"Monster-Sturmsystem" fordert mehrere Tote in den USA

Über 50 Wirbelstürme wüteten in neun US-Bundesstaaten - die allesamt als Tornados eingestuft werden konnten. Sie forderten über 22 Tote und Dutzende Verletzte.

Eine Serie von Tornados hat in den USA mehr als 20 Menschen das Leben gekostet. Laut Behörden und US-Medien gab es mindestens 22 Tote und Dutzende Verletzte. In neun US-Staaten wurden mehr als 50 Wirbelstürme gezählt, die als Tornados eingestuft werden können. Medien sprachen von einem seltenen "Monster-Sturmsystem", das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte.

Betroffen waren vor allem die Bundesstaaten Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Wisconsin, Mississippi, Tennessee, Alabama und Delaware. Zehntausende Haushalte waren zumindest vorübergehend ohne Strom, wie aus Daten der Seite "poweroutage.us" hervorging.

Das Gesundheitsministerium von Tennessee bestätigte sieben wetterbedingte Todesfälle in McNairy County an der Grenze zu Mississippi. Unmittelbar südlich der Grenze zu Tennessee in Madison County, Alabama, wurde die 90-jährige Ovie Lasater getötet, als ein Tornado ihr Haus zerstörte, sagte der Gerichtsmediziner Tyler Berryhill gegenüber Reuters.

Fox News berichtete über einen weiteren Todesfall in Pontotoc County im benachbarten Mississippi.

Eine Person wurde in Sussex County, Delaware, getötet, als am Samstagabend eine Reihe mächtiger Stürme in der Region wütete, berichtete ein Tochterunternehmen von ABC News.

Dach stürzt während Konzert ein

In der Kleinstadt Belvidere im Bundesstaat Illinois stürzte bei einem schweren Unwetter während eines - von 260 Menschen besuchten - Death Metal-Konzerts das Dach eines Veranstaltungsgebäudes teilweise ein. Dabei starb ein 50-jähriger Mann und 40 Menschen wurden verletzt, teilte ein hochrangiger Beamter des Notfallmanagements in Boone County mit. Zum Zeitpunkt des Einsturzes habe ein Sturm mit Böen von bis zu 145 Stundenkilometern gewütet. Belvidere hat rund 25.000 Einwohner und liegt gut 100 Kilometer von Chicago entfernt.

Außerdem kamen in Illinois im Crawford County beim Einsturz eines Wohngebäudes drei Menschen ums Leben, teilte die staatliche Notfallmanagementbehörde mit.

Stunden zuvor hatte ein Tornado die Stadt Little Rock und Umgebung in Arkansas getroffen. Nach Behördenangaben wurden in diesem Bundesstaat mindestens fünf Todesopfer unter den Trümmern gefunden. Der Bezirk Pulaski County, zu dem die Stadt Little Rock gehört, meldete ein Todesopfer. Auf Bildern lokaler Fernsehsender waren entwurzelte Bäume, umgekippte Fahrzeuge und abgedeckte Dächer zu sehen. Mindestens 50 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Bezirks dem Sender CNN.

„Sehr harter Tag"

Vier weitere Todesopfer wurden aus der rund 150 Kilometer entfernten Ortschaft Wynne gemeldet. Arkansas' Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders erklärte den Notstand und mobilisierte 100 Angehörige der Nationalgarde, um bei Rettungs- und Aufräumarbeiten zu helfen. Sie sprach von bedeutsamen Schäden und einem "sehr harten Tag" für den Bundesstaat.

Im Bezirk Sullivan im Bundesstaat Indiana seien drei Menschen bei einem gewaltigen Sturm ums Leben gekommen, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf die örtliche Polizei. Mehrere Häuser seien beschädigt worden, sagte Polizeisprecher Matt Ames CNN. "Es hat uns schwer getroffen", berichtete Notdienste-Koordinator Jim Pirtle. Für die betroffenen Gebiete wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, berichtete Sheriff Jason Bobbitt auf Facebook.

Aus dem Weißen Haus hieß es am Samstag, US-Präsident Joe Biden habe mit der Gouverneurin von Arkansas gesprochen wie auch mit den Bürgermeistern von Little Rock und Wynne. Auch mit der Katastrophenschutzbehörde Fema habe er Kontakt gehabt.

Erst vor einer Woche waren bei einem Tornado mindestens 26 Menschen in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama ums Leben gekommen. Am Freitag besuchten Biden und seine Frau Jill den kleinen Ort Rolling Fork in Mississippi, der besonders hart von dem Sturm getroffen worden war. Die Bidens machten sich dort ein Bild von der Zerstörung in der 2.000-Einwohner-Gemeinde und trafen unter anderem den Bürgermeister der Stadt und betroffene Anrainer. "Sie sind nicht alleine", sagte Biden inmitten von Trümmern zerstörter Häuser und entwurzelter Bäume. "Das amerikanische Volk wird Ihnen beistehen. Es wird Ihnen helfen, hier durchzukommen - und ich auch."

