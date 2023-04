Stefan Kraft flog zum Weltcupsieg in Planica

Stefan Kraft gewann zum Saisonabschluss das Skifliegen in Planica.

Stefan Kraft hat am Samstag in dem vom Vortag nachgetragenen Skiflug-Einzelbewerb in Planica den Sieg geholt. Der Salzburger feierte mit einem 239,5-m-Flug seinen insgesamt 30. Weltcupsieg und hat damit vor dem Saisonfinale am Sonntag im Kampf um die kleine Kristallkugel im Skifliegen nur noch zehn Zähler Rückstand auf den Norweger Halvor Egner Granerud, der am Samstag nur Vierter wurde.

Kraft gewann mit 240,5 Zählern 5,8 Punkte vor dem Slowenen Anze Lanisek und 7,2 vor dem Polen Piotr Zyla. Er ist damit fix Zweiter im Gesamt-Weltcup und Österreich kann nun auch theoretisch den Nationencup nicht mehr verlieren. Zweitbester Österreicher war in dem wie nach der Verschiebung geplant nur in einem Durchgang absolvierten Bewerb Jan Hörl, der mit 236 m Fünfter wurde.

Gleich im Anschluss ging der Teambewerb in Szene. Österreich tritt mit Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Hörl und Schluss-Springer Kraft an.