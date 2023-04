Die Finger wund gespielt

Brüche und Versöhnungen zelebriert Gabrielle Zevin in ihrem epischen Roman über eine schwierige Freundschaft, harte Arbeit und die Magie von Computerspielen.

Wie viele Freundschaften wohl schon beim Computerspielen entstanden sind? In Gabrielle Zevins Roman beginnt der traumatisierte Sam, dessen zertrümmerte Knochen gerade heilen, wieder zu sprechen, als Sadie Green das Spielzimmer des Krankenhauses betritt – und mit ihm Super Mario Brothers spielt. Es ist der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Mitte der 1990er-Jahre, man hat sich in der Zwischenzeit aus den Augen verloren, trifft Sam seine Kindheitsfreundin in Boston wieder und überredet sie, mit ihm ein Spiel zu programmieren. Sams Mitbewohner Marx steigt als Produzent ein, „Ichigo“ wird zum Welterfolg. Und alles, was sich bereits heimlich, still und leise an zwischenmenschlichen Problemen angekündigt hat, entspinnt sich auf den nun folgenden fast 400 Seiten – Schockmoment inklusive.