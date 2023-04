Veilchenduft: Weder bescheiden noch sittsam

Wer Veilchenduft liebt, schöpft derzeit aus dem Vollen, überall riecht es momentan lila und nach Frühling. Doch wer die Duftsaison bis in den Mai hinein verlängern will, braucht unbedingt Pfingstveilchen.

Irgendwo auf dieser Welt schwirren immer noch die Atome und Moleküle umher, aus denen sich seinerzeit mein altes Stammbuch zusammensetzte. Vielleicht liegt es aber auch noch heil in irgendeinem Speicher, auf einem Dachboden oder sonst wo herum? Nie zurückgegeben, verstaubt und vergessen, aber voller Sprüche, Widmungen und krakeliger Kinderzeichnungen.



Solltet ihr es finden, so schickt es mir doch bitte zurück. Ich will noch einmal das mit Buntstiften gemalte Veilchen betrachten, das samt einer himmelblauen Schleife rechts oben über folgendem, mit Tinte geschriebenem Spruch glänzte: „Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein. Nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.“