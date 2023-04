Der Kampf um die Seele Israels

An den Massendemonstrationen gegen die umstrittene geplante Justizreform der Regierung haben in Israel Hunderttausende Menschen teilgenommen.

An den Massendemonstrationen gegen die umstrittene geplante Justizreform der Regierung haben in Israel Hunderttausende Menschen teilgenommen. Reuters/Stringer

Nach mehrwöchigen Massenprotesten hat die rechte Regierung von Benjamin Netanjahu die Justizreform vorerst auf Eis gelegt. Doch der Konflikt wird mit voller Wucht zurückkehren. Denn es geht um die Zukunft der Demokratie Israels. Gespräche mit Befürwortern und Gegnern des umstrittenen Gesetzesvorhabens.

In einer kleinen, schlecht beleuchteten Wohnung in Jerusalem trat vor rund sechs Jahren ein junger Rechtsexperte vor eine kleine Gruppe politisch interessierter Männer, um einen Vortrag zu halten. Die Männer hatten eigentlich einen Politiker eingeladen, der aber hatte abgesagt und den Juristen als Ersatz geschickt. Dieser erklärte, warum die israelische Rechte aus seiner Sicht keine rechte Politik machte: Schuld sei das Oberste Gericht. Deshalb gehöre es reformiert.



„Niemand kannte den Mann damals“, sagt Abraham Willis, einer, der dabei war und von dem Treffen erzählt. „Er heißt Simcha Rothman.“ Jetzt kennt ihn jeder in Israel. Rothman, der heute 42-Jährige, sitzt für die rechte Partei Religiöser Zionismus im Parlament und leitet den Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen. Vor allem aber gilt er als treibende Kraft hinter der umstrittenen Justizreform, die die israelische Gesellschaft aufwühlt wie seit Jahrzehnten kein anderes Thema.