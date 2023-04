Der Wiener Gemischte Satz war als einfacher Schankwein verpönt – bis eine Handvoll Winzer seine Renaissance einläutete. Heute trinkt man ihn sogar in New York.

Es war eine Art Erweckungserlebnis, das Fritz Wieninger vor etwas mehr als 20 Jahren hatte. Eben erst hatte er einen wunderschönen Weingarten am Nussberg übernommen. „Beste Lage, gepflegt, der war der absolute Hammer. Nur blöd: Es war ein gemischter Satz.“ Anstatt die bunt durchgemischten Rebstöcke von Veltliner bis Weißburgunder gleich auszureißen, gab ihnen der Winzer trotzdem ein Jahr, verarbeitete einen Teil der Trauben nach einzelnen Rebsorten, den Rest gemeinsam. Und kostete: „Der Welschriesling war okay. Der Grüne Veltliner war sehr gut. Der Weißburgunder war toll. Und der gemischte Satz war ein Wahnsinn. Terroir pur, ein Hammerwein: Ich war fertig. Und hab da verstanden: Der alte Mayer Franz hat recht gehabt.“



Der Doyen des Wiener Weins, der das Weingut Mayer am Pfarrplatz aufgebaut hat, hatte den gemischten Satz nie ganz verloren gegeben. Und ihn wohl immer schon als das gesehen, was er heute ist: die Visitenkarte des Wiener Weins. Seit mittlerweile zehn Jahren hat der Wiener Gemischte Satz nun DAC-Status und damit eine geschützte Herkunftsbezeichnung, er gilt als echte Spezialität und wird vom Steirereck abwärts ausgeschenkt. Der Weg dorthin war freilich relativ weit.