Fünf-Sterne-Hotels: Wie viel Luxus braucht die Stadt (noch)?

Die Zeit der Luxushotels scheint angebrochen zu sein: Mit Almanac und Amauris hat Wien soeben zwei nagelneue Fünf-Sterne-Häuser bekommen, mehrere weitere sind in Planung. Ob es dafür gerade in Zeiten von Inflation und Krise einen Markt gibt – und was Luxushäuser der Stadt als Ganzes bringen.

Von außen macht es einen zurückhaltenden Eindruck: das neue Almanac Hotel, das unlängst in die Palais Henckel von Donnersmarck und Leitenberger eingezogen ist, in bester Lage an der Ringstraße, gegenüber dem Stadtpark.



Betritt man das Haus, ist freilich rasch klar, dass man im Luxussegment gelandet ist. Allerdings wirkt das nicht ganz so stromlinienförmig wie anderswo: Imposante Luster und Deckenstuck treffen hier auf großflächige moderne Malereien, im Restaurant steht man auf einem österreichischen Terrazzoboden, die komplette Wand dominiert ein abstrakt-buntes, vom Stadtpark inspiriertes Fresko, an dem zwei Künstler wochenlang gearbeitet haben.