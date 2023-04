Radfahrer in Wien nach Messerattacke auf Passanten festgenommen

Ein 32-Jähriger wurde mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Angreifer wurde festgenommen.

Ein Radfahrer hat am Freitagabend bei einem Streit bei einem Bahnhof in Wien-Floridsdorf einen Passanten mit einem Messer attackiert. Der 32-Jährige wurde mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer - ein 62-Jähriger - wurde festgenommen. Er hatte 0,82 Promille, auch der 32-Jährige war mit 0,30 Promille durch Alkohol beeinträchtigt, berichtete die Polizei am Samstag.

Gegen 17.30 Uhr war es beim Strebersdorfer Bahnhof zur Auseinandersetzung der beiden Österreicher gekommen. Laut Polizei soll der 62-Jährige, der auf einem Fahrrad unterwegs war, lautstark mehrere Passanten aufgefordert haben, den Gehsteig zu verlassen, um freie Fahrt zu haben. Daraufhin soll der 32-Jährige den Mann zur Rede gestellt haben. Nach einem zuerst verbalen Streit soll der 32-Jährige gegen das Fahrrad des Mannes getreten haben. Daraufhin soll der 62-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben.

Der 32-Jährige wehrte sich und schlug dem 62-Jährigen ins Gesicht. Gemeinsam mit seiner Freundin und einem Zeugen hinderte das Opfer den Radfahrer daran, zu flüchten. Der 62-Jährige wurde festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Der 32-Jährige wurde von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Er erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Rückens bzw. der Hand. Es bestand keine Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Samstag. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, leitet die weiteren Ermittlungen.

(APA)