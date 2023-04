Schranken für große Hotels in Salzburg

Seit 2021 brauchen Hotelprojekte in Salzburg mit mehr als 60 Zimmern eine Sonderwidmung. Das soll kleine Familienbetriebe fördern.

Die Zeit, als meist ausländische Investoren in der Stadt Salzburg Schlange standen, um lukrative Hotelpläne mit mehr als 100 Zimmern zu realisieren, ist vorbei.



Seit die Stadtpolitik eine Obergrenze von 60 Zimmern für neue Projekte eingezogen hat, ist das Interesse der Investoren etwas abgeflaut. Wer ein größeres Hotelprojekt umsetzen will, braucht dafür eine Sondergenehmigung sowie einen Gemeinderatsbeschluss.



Es gebe noch drei bis vier Projekte nach den alten Bestimmungen in Umsetzung, seit die neue Regelung gelte, habe es keine neuen Anträge mehr gegeben, sagte kürzlich der für Tourismus zuständige Bürgermeister, Harald Preuner (ÖVP). Der Hintergrund für die Beschränkung: „Wir wollen den Qualitätstourismus weiter ausbauen.“ Dazu gehöre auch, dass die Auslastung der vorhandenen Betten hoch bleibe. Deshalb sieht Preuner mit rund 15.000 Betten – das entspricht ungefähr dem aktuellen Niveau – einen Plafond erreicht.



„Investorenprojekte brauchen meist rund 100 Zimmer oder mehr, um wirtschaftlich zu sein“, sagte Georg Imlauer, Obmann der Fachgruppe Hotellerie, im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Die neue Regelung stärke die bestehende Salzburger Struktur mit vielen familiengeführten Betrieben. Er hält es für nachhaltiger, bestehende Betriebe in ihrer Qualität zu heben, als zusätzliche Hotels zu eröffnen. In Salzburg gebe es auch kaum Baureserven, die sich für Hotelprojekte anbieten würden.



Trotzdem tut sich einiges in der Branche: Vor gut einem Jahr wurde in der Rainerstraße im denkmalgeschützten Palais Faber mit dem Hyperion Hotel Salzburg ein Fünf-Sterne-Haus in unmittelbarer Nähe zu Kongresshaus und Schloss Mirabell eröffnet. Es gehört zur deutschen H-Hotels-Gruppe, die auch beim Salzburger Hauptbahnhof ein Hotel betreibt.



Neu ist auch das Mayburg Salzburg, das auf dem Areal eines ehemaligen Möbelhauses in Salzachnähe errichtet wurde. Es spricht mit 88 Zimmern eine designaffine Zielgruppe an. In Bau befindet sich das Helix, ein Immobilienprojekt am Standrand in Autobahnnähe mit Hotel und Büroflächen. Relativ neu auf dem Salzburger Markt sind auch das Cocoon am Hauptbahnhof sowie das auf digitale Abwicklung setzende Das Salz in der Ignaz-Harrer-Straße.

Tourismus erholt sich. Insgesamt habe sich der Tourismus in der Stadt Salzburg gut erholt. Mit insgesamt 2,6 Millionen Nächtigungen lag Salzburg im vergangenen Jahr um 20 Prozent unter der Rekordmarke von 2019. Damals kam die Stadt auf 3,3 Millionen Nächtigungen.



„Was uns noch fehlt, sind die Gäste aus dem asiatischen Markt“, sagte Imlauer. Auch im Kongressbereich werde es noch dauern, bis man an das frühere Niveau herankomme. Im Zuge der Pandemie hätten sich die Herkunftsmärkte verändert: „Wir haben die Übersee-Märkte mit Gästen aus Europa kompensieren können.“

Große Themen seien Nachhaltigkeit und die Suche nach Mitarbeitern. „Wir müssen genauso stark um Mitarbeiter werben wie um Gäste.“