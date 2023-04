Hans Peter Doskozil: „Es gibt eine elitäre Blase in der Partei“

Hans Peter Doskozil erklärt, was er als SPÖ-Chef inhaltlich umsetzen will und warum er gegen Koalitionen mit ÖVP und FPÖ ist. Und: Der rote Landeshauptmann deutet an, dass Altkanzler Christian Kern in seinem Team sein könnte.

Die Presse am Sonntag: Herr Landeshauptmann, können Sie sich noch an Ihr letztes Interview mit der „Presse am Sonntag“ erinnern?

Hans Peter Doskozil: Ist länger her, oder?



Gar nicht so lang, Anfang des Jahres war das. Damals erklärten Sie, bis zur Salzburg-Wahl Ende April nicht mehr über SPÖ-Interna reden zu wollen.

Das hat mittelgut funktioniert. Aber das Drehbuch dieser Entwicklung habe sicher nicht ich geschrieben. Ich habe dafür gesorgt, dass die Mitglieder entscheiden und nicht die Parteielite. Andere haben sich verkalkuliert.



Haben Sie sich denn all das so vorgestellt?

Mir war schon klar, dass Grenzen des Zumutbaren verschwimmen, wenn es um Machterhalt und Funktionen geht. Dass es so dramatisch wird, hätte ich mir nicht gedacht. Aber da müssen wir jetzt durch und in die Zukunft blicken. In der Politik geht es schnell, da kann es morgen schon wieder anders ausschauen.



Tragen Sie Schuld an der Eskalation?