Das Schicksal der 43 im Jahr 2014 verschwundenen Studenten ist noch immer unklar.

Eine unabhängige Kommission zur Untersuchung des Verschwindens von 43 mexikanischen Studenten im Jahr 2014 hat die Streitkräfte des Landes beschuldigt, absichtlich Informationen über den Fall zurückzuhalten. Es habe bei der Armee eine "interne Entscheidung gegeben, keine weiteren Informationen" über den Vorfall zu liefern, sagte Carlos Beristain von der Interdisziplinären Gruppe unabhängiger Experten am Freitag vor Journalisten.

Die Experten der Kommission haben laut Beristain ein Dokument des Armee-Generalstabs mit der Anweisung gesehen, "eine abgesprochene Antwort zu geben". "Das ist für uns nicht akzeptabel", sagte er. Zeugen hätten der Kommission außerdem gesagt, dass Geheimdienstdokumente an diversen Orten versteckt worden seien.

Studenten auf Weg zu Demonstration verschwunden

Die 43 Studenten eines linksgerichteten Lehrerseminars in Ayotzinapa waren in der Nacht zum 27. September 2014 nahe der Stadt Iguala verschwunden, als sie auf dem Weg zu einer Demonstration in Mexiko-Stadt waren. Ursprünglich hatten Ermittler behauptet, die Studenten seien erst von korrupten Polizisten verschleppt, dann von Kartellmitgliedern getötet und ihre Überreste auf einer Mülldeponie verbrannt worden.

Doch an dieser Version gab es starke Zweifel von unabhängigen Experten, woraufhin Präsident Andres Manuel López Obrador die Untersuchungskommission einsetzte. Diese sprach im August vergangenen Jahres von einem "Staatsverbrechen", für das die Armee entweder direkt oder durch Nachlässigkeit mitverantwortlich sei.

Was genau aber im September 2014 passierte, ist weiter unklar. Bis heute sind nur die sterblichen Überreste von drei Opfern identifiziert worden.

