Darum fürchte ich mich vor Außerirdischen

Am Herd

Meine gute Meinung über die Menschheit hat in den letzten Jahren offenbar arg gelitten. Und nein, ich weiß nicht, was ich mit dieser Erkenntnis anstellen soll.

Haben Sie gewusst, dass nicht nur Delfine und Schimpansen manchmal fies sind – sondern auch Kraken? Ich nicht. Hat mir eine Freundin erzählt: Sie warten, bis ein Fischlein vorbeischwimmt, und ziehen ihm mit ihren Tentakeln eins über. Einfach so. Schwapp. Jetzt sind Kraken hochintelligent, sie können Drehverschlüsse und sogar Deckel mit Kindersicherung öffnen und ihr Zahlensinn ist ungefähr so weit entwickelt wie der von Primaten. Meine Freundin sieht darin einen weiteren Beweis für ihre These, dass Tiere umso häufiger boshaftes Verhalten zeigen, je schlauer sie sind.

Und am schlauesten und boshaftesten, so meine Freundin, ist der Mensch.