In Tonio Schachingers „Echtzeitalter“ flüchtet ein moderner Schüler Gerber ins Computerspiel: Ein berührender Coming-of-Age-Roman über sadistische Lehrer und Teens auf der Kippe. ✒

Es war die Hölle, du Idiot!“ Das ist Till Kokordas Bilanz nach acht Jahren in der Wiener Eliteschule Marianum: acht Jahre, in denen er den Psychoterror seines Klassenvorstands, Bruno Dolinar, erdulden musste, ein „Lord Voldemort im Lodenmantel“, dessen oberstes Ziel es war, die seiner Obhut anvertrauten Kinder zu brechen. Nur wer ihn aushält, so Dolinars Credo, ist würdig, sich Absolvent des Marianums zu nennen. Till wählt einen anderen Weg, die Flucht ins Gaming, vor allem in das PC-Spiel „Age of Empires“, in dem er es zur Meisterschaft bringt. Leichter wird sein Leben damit aber auch nicht.

Der österreichische Autor Tonio Schachinger (Jahrgang 1992) weiß, wovon er in seinem bemerkenswerten Coming-of-Age-Roman „Echtzeitalter“ schreibt. Denn das Marianum ist unschwer als das Wiener Theresianum zu erkennen, in dem auch Schachinger Schüler war. Bruno Dolinar ist der Realität nachempfunden ebenso wie die Schilderungen des Schulalltags im und um das Elitegymnasium.