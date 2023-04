Aufräumen nach der fossilen Party

AFP via Getty Images

Um 800 Dollar je Tonne holt Island CO2 aus der Luft und speichert es unter der Erde. AFP via Getty Images

Negative Emissionen. Um die Erhitzung der Erde zu bremsen, müssen wir Hunderte Milliarden Tonnen CO2 aus der Luft holen. Ideen dafür gibt es genug. Aber welche kann halten, was sie verspricht?

Die Wirtschaft lebt von Optimisten. Konzernchefs und Politiker wissen das und haben deshalb selbst dann wohlklingende Worte parat, wenn im Grunde alles schiefläuft. So ist der Begriff „Negativwachstum“ wahrscheinlich der gefinkeltste Euphemismus dafür, dass das eigene Unternehmen oder die Volkswirtschaft gerade den Bach hinunter geht.

Ganz anders sieht es in der Klimadebatte aus. Hier geht bestenfalls noch die erklärungsbedürftige Wortschöpfung „Klimaglück“ als Euphemismus durch. Ansonsten sind hier die Pessimisten die großen Wortführer. Und so klingen selbst Mut machende Aussichten oft abschreckend. „Negativemissionen“ sind so ein Beispiel. Bei dem Wort mag manch Nicht-Eingeweihter innerlich zusammenzucken, dabei sind sie laut Weltklimarat IPCC die letzte Chance, um die Erhitzung des Planeten unter zwei Grad zu halten.