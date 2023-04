Super Osterstimmung!

In der postchristlichen Kultur werden unsere Feste nicht von der Ergriffenheit gepowert, sondern von ihrer kleinen Schwester. Sie kann aber nicht halten, was sie verspricht.

Zum Thema: „Was feiern wir zu Ostern da eigentlich?“ las ich vor zwei Tagen in einer Gratiszeitung: „Im Christentum steht Ostern als Symbol für die Auferstehung Jesu. Doch Ostern ist mehr als das. Es ist eine Zeit, die für viele Menschen eine ganz besondere Stimmung hat.“ Das hat mich an ein Gespräch mit dem Nachbarssohn erinnert, der, fast noch Pflichtschüler, erzählte, wie viele Feuerwehrfeste er in Kürze zu besuchen gedenke. Seine Antwort auf meine Frage, was er sich davon erwarte: „Superstimmung!“

Davor war mir nie so klar, dass Stimmung sich nicht bloß nebenher aus den richtigen Umständen ergibt, sondern Hauptsache sein kann, aktiv nachgefragt, bewusst konsumiert. Und daher auch gezielt produziert und angeboten. Das ist eher neu. Das Wort „stimmungsvoll“ kommt überhaupt erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. In der damaligen Zeit der Marginalisierung Gottes und der Entleerung der christlich entstandenen Traditionen und Feste hat man sich – wohl auch als Kompensation – auf die Stimmung gestürzt, mit dem ganzen ihr dienenden Deko-Wahnsinn. Heute kommen nicht nur Feuerwehrfeste ohne eigentlichen Feiergegenstand aus. Die „ganz besondere Stimmung“ ist Daseinsgrund und Zielhoffnung der Feste geworden.

Die Stimmung macht das Herz vielleicht voll, aber nicht satt. „Stille Nacht“ allein wärmt innerlich nur für vier Minuten. Und leuchtende Kindergesichter bringen einem nicht die Geborgenheit von damals zurück. Früher gab es nach einem Fest vielleicht einen Kater, heute enttäuschte Hoffnung. Und doch lassen wir die Stimmung das Jahr prägen: Ende November beginnt die Weihnachtsstimmung, die dann jäh der Vorbereitung der Silvesterstimmung weichen muss, gefolgt von Faschingsstimmung, Frühlingsstimmung, Urlaubsstimmung. Nach der Herbststimmung will dann wieder die Weihnachtsstimmung teuer erkauft sein.

In einer Zeit, in der Stimmung Trumpf ist, hat es die Kirche nicht leicht. Nicht nur, weil sie mit ihrer Ernsthaftigkeit ein Stimmungskiller ist (siehe diese Kolumne). Sondern auch, weil man von ihr weniger ihre Hilfe beim Vordringen zum Wesentlichen wünscht, als ihre Beschränkung darauf, als Bereitsteller gemütvollen Brauchtums Stimmung zu reproduzieren, zur Abwehr der dunkel drohenden Generaldepression der Gesellschaft. Die Versuchung ist groß, darauf einzusteigen. Und dafür die Einladung zum großen Weltabenteuer zurückzustellen, das – fordernd und entbehrungsreich, grandios und geborgen – mit Tod und Auferstehung Jesu Christi begonnen hat und eine Hochstimmung verheißt, die nicht aufhört.



