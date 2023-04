Manchester United: Match um britisches Kulturgut  

Rekordmeister Manchester United steht zum Verkauf: Das Emirat Katar, der reichste Brite und ein finnischer Gegenentwurf rittern um den schon bald teuersten Klub der Welt.

Eigentlich sprach Thomas Zilliacus den Fans aus der Seele. „Keine Scheichs und Oligarchen mehr, die den Fußball kontrollieren!“, tönte der finnische Investor, der das ungewöhnlichste Angebot im Match um Manchester United abgegeben hat. Der Verein steht zum Verkauf, der Übernahmekampf ist in vollem Gange, schließlich geht es um englisches Kulturgut, um den Rekordmeister aus dem Mutterland des Fußballs und um Old Trafford, kurzum: um einen der berühmtesten und wohl schon bald teuersten Klubs der Welt.

Neben den üblichen Interessenten aus dem Nahen Osten, dieses Mal Scheich Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani aus Katar, und dem britischen Ineos-Milliardär Sir Jim Ratcliffe, dessen Name so gut wie immer fällt, wenn in der Sportwelt etwas Prestigeträchtiges unter den Hammer kommt, bietet auch Zilliacus mit. Er würde mit seiner Investmentfirma XXI Century Capital für die Hälfte des Kaufpreises, zuletzt über fünfeinhalb Milliarden Euro, aufkommen, den Rest sollen die Fans übernehmen. Wenn der gesamte Anhang mit an Bord wäre, würde das weniger als drei Dollar pro Kopf und Nase bedeuten, rechnet er vor. „Jeder Sportverein sollte seinen Fans gehören. Mein Angebot basiert auf Gleichheit“, sagt der Online-Unternehmer, der in Finnland schon bei Fußballklub HJK Helsinki und Eishockeyverein Jokerit mitgemischt hat. Die United-Fans würden dann über eine App mitbestimmen, die praktischerweise sein eigenes Unternehmen dazu liefern werde.