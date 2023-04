Eine Box als beruhigender Vermittler

Es ist alles perfekt, der Film, die Position auf der Couch, die Lautstärke. Bis die Werbung einem fast einen Hörsturz beschert. Der Ärger mit der sich ständig ändernden Lautstärke hat mit einer kleinen deutschen Erfindung ein Ende.

Abschalten ist wichtig, und dafür muss so mancher einfach einschalten. Nämlich den Fernseher. An spannendem und entspannendem Material mangelt es nicht. Vom klassischen Fernsehprogramm bis zu den gefühlt Dutzenden Streaminganbietern. Da wird das Finden des richtigen Programms fast schon genau so schwierig wie die Partnersuche. Ist der Film ausgewählt, die perfekte Position auf der Couch gefunden, beginnt das Fallenlassen und von Minute zu Minute breitet sich die Entspannung aus. Bis zum ersten Werbeblock, wenn einen plötzlich Essenslieferdienste und Riesenmärkte für Technikprodukte anbrüllen und mit Riesenrabatten locken. Spätestens dann beginnt das wenig anmutig aussehende Couch-Yoga – auf der verzweifelten Suche nach der Fernbedienung.

Um zum ersten und nicht zum letzten Mal die Lautstärke an das Programm anzupassen. Spätestens dann ist die Entspannung dahin und weicht Ärger und Frustration. Selbst die Einstellungen am TV-Gerät oder über diverse Streamingboxen wie Apple TV können dieses Problem nicht lösen. Umso spannender war dann die Ankündigung des deutschen Unternehmens Kronoton, eine Box entwickelt zu haben, die das endgültig beendet. Der Gründer, Gunnar Kron, fühlte ähnlich. Er bringt auch die nötige Expertise mit: Als ehemaliger Musikproduzent, Radiomoderator und Programmdirektor beschäftigt er sich schon lang mit Algorithmen zur Klangverbesserung.



Ein technischer Vermittler. Es ist generell schon beruhigend zu wissen, wenn es Mitleidende gibt. Jene, die ähnlich genervt sind. Denn fest steht: Die hier schreibende Autorin will nicht von ihrem Fernseher angeschrien werden. Eigentlich so generell nicht, aber erst recht nicht von der leblosen Mattscheibe. Dabei liegt es nicht am Fernseher, dass dieser derartigen Schwankungen unterworfen ist wie ein Frachter auf hoher See. Vielmehr daran, dass Filme fürs Kino produziert werden und dementsprechend akustisch abgemischt werden. Das eigene Heimkinosystem kommt dann aber nur schlecht bis mäßig damit zurecht. Hinzu kommt, dass die Werbetreibenden es wirklich darauf anlegen: um Aufmerksamkeit zu generieren. Die haben sie, ob sie beabsichtigt haben, diese mit Wut zu verknüpfen, sei dahingestellt. Ebenso wie der dadurch erhoffte Erfolg.