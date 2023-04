"Captain Gugg": Der Weltumsegler aus Maria Enzersdorf

Mehr als acht Monate allein auf hoher See, nur mit Kompass und Sextant um die ganze Welt: Michael Guggenberger und der Segelhit „Golden Globe Race“.

Ein Zimmermann und Kulissenbauer aus Maria Enzersdorf wird zu einem der tapfersten Nonstop-Weltumsegler: Was nach einem schier unglaublichen Märchen klingt, lässt Michael Guggenberger derzeit traumhafte Wirklichkeit werden. Seit 4. September ist der leidenschaftliche Segler, der erst vor zwölf Jahren den ersten „Schein“ auf dem Neusiedlersee löste, mit seiner knapp zehn Meter langen Biscay-36-Yacht unterwegs. Los ging es in Les Sables-d'Olonne an der französischen Westküste, von hier aus galt es, 30.000 Seemeilen zu meistern: ohne jede technische Hilfe, ohne das Boot zu verlassen, als Selbstversorger, ganz auf sich allein gestellt – ein Mann gegen das Meer. Das ist der Kerngedanke des „Golden Globe Race“, der härtesten Segelregatta der Welt für Einhandsegler.

Erst zum dritten Mal nach 1968 und 2018 läuft dieser „Hochsee-Klassiker“, und „Captain Gugg“, wie sie ihn rufen, ist gut unterwegs. Waren es am Start 16 Boote, sind es jetzt nur noch drei – und in der ersten, vielleicht zweiten Maiwoche kommt er nach Les Sables-d'Olonne zurück. Dann liegt ein grandioser Kraftakt hinter ihm: seine Reise um die ganze Welt. Navigiert mit Papierseekarte, Sextant, Kompass und Zirkel. Ohne Satellitennavigation, ohne Internet, ohne Wetterdienst.

Vorbei im Bogen an Südamerika nach Südafrika (Kap der Guten Hoffnung), um die Antarktis herum, Indien und Australien backbord, also links, liegen lassend zur Südspitze Südamerikas (Kap Horn) und dann den weiten Weg über den Atlantik zurück nach Europa.