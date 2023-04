Formwandel durch Klima? Schnäbel sind schon größer

Bei anderen Temperaturen bilden Tiere andere Körper. Das lag bisher nur an der Geografie, nun spielt auch die Erwärmung mit.

In Wüsten Südafrikas macht die Erwärmung, die seit 20 Jahren um zwei Grad zugelegt hat, selbst den hitzegewohnten Kap-Borstenhörnchen (Xerus inauris) zu schaffen. Zunächst haben sie mit dem Verhalten reagiert: Sie bleiben häufiger in der Erde, und wenn sie doch draußen sind, drücken sie ihre Unterseite enger an den Boden und recken ihre buschigen Schwänze als Sonnenschirme in die Höhe. Aber dann haben sie in dieser kurzen Zeit auch ihre Körper umgebaut, sind um sechs Prozent kürzer geworden und haben ihre Hinterbeine um 11 Prozent verlängert. Miya Warrington (Manitoba) hat es bemerkt und fürchtet nicht nur für die Hörnchen Übles, sondern für das gesamte Ökosystem, das auf der Wühlarbeit der Hörnchen gedeiht (The Scientist, 3. 1.).

Letzteres ist Spekulation, Ersteres hingegen – die Anpassung des Körpers an die Temperaturen der Umwelt – ist ein Zusammenhang, der schon im 19. Jahrhundert von zwei Biologen formalisiert wurde: Der eine, der Göttinger Anatom Carl Bergmann, hatte 1847 bemerkt, dass warmblütige Tiere weiter im Norden und höher auf Bergen größer sind. Er erklärte es damit, dass größere Körper weniger Wärme verlieren, weil die Masse im Kubik wächst, die Oberfläche aber nur im Quadrat.