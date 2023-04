Die Börsen haben nach den Turbulenzen zuletzt die Märzverluste beeindruckend wettgemacht. Es könnte weiter nach oben gehen - vor allem bei diesen drei Qualitätsaktien.

Man wird immer wieder überrascht. An der Börse genauso wie im Leben. Nehmen wir den europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 und den deutschen Dax – bei beiden haben die Bullen in der abgelaufenen Woche für eine beeindruckende Kursrallye gesorgt. Über vier Prozent plus binnen fünf Tagen kann sich sehen lassen. Nicht ganz so viel gab der größte Aktienmarkt der Welt, die USA, her. Aber auch dort ist das Plus beachtlich.

Damit sind auch die Monatsverluste wettgemacht. Der Dax nimmt sogar sein Rekordhoch ins Visier.

Aber warum plötzlich so positiv? Nun, nachdem das Vertrauen der Anleger durch den Kollaps der Silicon Valley Bank und durch die Notübernahme der Credit Suisse zuvor massiv erschüttert worden war, kehrte dieses sukzessive zurück und führte zu einer Erholung gerade bei den Bankaktien. Die Investoren sind vorerst erleichtert, dass keine neuen Hiobsbotschaften auf dem Sektor auftauchten.

Für Erleichterung sorgten zuletzt auch die neuesten Daten zur Inflationsentwicklung, dem größten Sorgenkind auf dem Markt. In den USA fiel der sogenannte PCE-Kernindex im Februar wieder Erwarten – und zwar auf eine Jahresteuerungsrate von 4,6 Prozent nach 4,7 Prozent einen Monat davor. Und in der Eurozone ist die Inflation einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge im März dank rückläufiger Energiepreise deutlich auf 6,9 Prozent zurückgegangen. Gewiss, die Kernrate nahm auf 5,7 Prozent zu. Was Anleger am positiven Teil dieser Entwicklung freut, ist, dass sie auf eine weichere Gangart der Notenbanken hoffen können.

Die Agentur Reuters wies am Freitag darauf hin, dass dem Fedwatch-Tool der CME Group zufolge die Wetten der Händler aktuell zu gleichen Teilen zwischen einer Zinspause und einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed im Mai aufgeteilt sind.

So gesehen wäre es nicht verwunderlich, wenn der Markt sich erst einmal eine Pause gönne, bevor es dann weiter nach oben gehe und die Bankenkrise endgültig abgehakt werden könne, sagte Jürgen Molnar vom Börsenmakler RoboMarkets zu Reuters. Doch die Krisenstimmung könne auch genauso schnell wieder hochkochen, meinen die meisten Marktteilnehmer.

Wie so oft in jüngster Zeit muss man sagen: Genau weiß man es nicht.

Was Experten indes zu wissen meinen, ist, dass die folgenden drei Aktien ziemliches Potenzial für weitere Kursgewinne haben.