ORF warf Behinderten zu Unrecht hinaus

Die Rundfunkanstalt hatte den Mann wegen eines privaten Verstoßes gegen Maskenregeln entlassen.

Wien. Auch in der Freizeit müssten die Bediensteten alles unterlassen, was das Infektionsrisiko erhöht. Das erklärte der ORF Mitte März 2020 in einer „internen Mitteilung“ seinen Bediensteten. Es war die Zeit des Lockdowns.

Im Sommer dieses Jahres sollten nicht nur die Covid-Regeln der Regierung spürbar milder ausfallen. Auch der ORF erlaubte seinen Mitarbeitern wieder, ehrenamtlichen Tätigkeiten „unter Beachtung des sich aus der Treuepflicht ergebenden Verhaltens“ nachzugehen. Doch auf einem Foto aus dieser Zeit ortete der ORF einen Covid-Verstoß seines Mitarbeiters in der Freizeit. Die Rundfunkanstalt entließ den als begünstigten Behinderten eingestuften Mitarbeiter darauf. Zu Unrecht, wie der Oberste Gerichtshof (OGH) entschied.