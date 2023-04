Ärger für Kryptobörse Binance – droht ein neuer FTX-Fall?

Die US-Behörden werfen Binance vor, gegen US-Regeln verstoßen zu haben. Das könnte unangenehme Folgen für den Kryptosektor haben.

Washington/Wien. Die jüngste Aufregung um die Kryptobörse Binance hat den Bitcoin-Preis vorige Woche zeitweise ein wenig in Wallung gebracht, bevor er sich wieder erholte. Binance ist die mit Abstand größte Kryptobörse der Welt. Als im November des Vorjahres die Konkurrentin FTX ins Schleudern geriet – das Unternehmen hatte Kundengelder verspekuliert –, wurde Binance kurzfristig als mögliche Retterin ins Spiel gebracht. Als Binance-Chef Changpeng Zhao einen Blick in die Bücher warf, nahm er von dem Vorhaben Abstand. FTX ging pleite, mit zwischenzeitlich heftigen Folgen für die Preise sämtlicher Kryptowährungen – Bitcoin eingeschlossen.

Nun hat Binance selbst Probleme. Und zwar mit der US-Aufsicht. Die Behörde CFTC wirft dem Unternehmen vor, sich nicht an Regeln auf dem US-Finanzmarkt gehalten zu haben, und hat Klage eingereicht. Binance soll Geschäfte und Dienstleistungen ohne Zulassung betrieben, Geldwäsche ermöglicht und Sanktionen umgangen haben. So soll man etwa Geschäftsaktivitäten, die in den USA illegal sind, aus den USA herausverlagert haben, aber nicht ausreichend verhindert haben, dass US-Kunden diese Dienstleistungen trotzdem in Anspruch nahmen. So habe man die Identität von US-Kunden nicht verifiziert. Dabei soll Binance absichtlich gegen Regeln verstoßen haben, erklärte CFTC-Chef Rostin Behnam. Die Klage richtet sich auch gegen Changpeng Zhao sowie den früheren Compliance-Vorstand Samuel Lim. Binance weist alle Vorwürfe zurück.