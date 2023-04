Hat sich Big-Short-Investor Michael Burry wirklich geirrt?

Im heurigen Jahr bewährt sich die Strategie, im Rücksetzer nachzukaufen, fast so stark wie seit 100 Jahren nicht. Nur 2020 ging es noch besser.

I was wrong to say sell.“ – „Ich lag falsch, als ich zum Verkaufen geraten habe.“ Diese Worte sind bemerkenswert, stammen sie doch von Michael J. Burry, Investor, Hedgefondsmanager und notorischer Pessimist. Der Chef von Scion Capital hatte Ende Jänner zum Verkauf von Aktien geraten. Damals rechneten die Märkte noch mit mehr und größeren Zinsschritten der US-Notenbank Fed in diesem Jahr, als sie das heute tun. Vor diesem Hintergrund und nach einem starken Jänner war die Warnung also keineswegs unsinnig.

Michael Burrys Wort hat Gewicht. Immerhin hatte er die Immobilienkrise in den USA vorhergesehen, die in die Finanzkrise mündete. Er wettete damals gegen den Hypothekenmarkt und machte seine Anleger reich. Seine Geschichte wurde verfilmt, im Film „The Big Short“ (2015) wird er von Christian Bale verkörpert. Burry wird darin als Eigenbrötler und Zahlen-Freak hingestellt, der sich von der allgemeinen Stimmungslage wenig beeindrucken lässt.