Robert Forster: Lob der Liebe und der bayrischen Straßen

Robert Forster, bekannt von den Go-Betweens, füllte das Wiener Akzent-Theater mit Rührung.

Ganz „narrisch“ sei er, schließlich sei es das letzte Konzert der aktuellen Tour, erklärte der ältere Herr mit dem Habitus eines milden, leicht schrulligen Gymnasiallehrers. Wenn Robert Forster wirklich ein solcher wäre, dann wäre er wohl schon im Ruhestand: Er wird bald 66. Doch er reist um die Welt, füllt mittelgroße Säle. Dass er das kann, verdankt er seiner führenden Mitwirkung bei den Go-Betweens, der Band, die in den 1980er-Jahren, mitten in Lärm und Düsternis des Post-Punk, das Prinzip der sanften Rührung im Pop neu definiert hat.

Das war in Australien. Dass Forster, wenn auch mit Akzent, Deutsch spricht, Wörter wie „narrisch“ und Orte wie Geiselhöring kennt, liegt daran, dass er seine zweite Heimat in Niederbayern hat. Von dort kommt seine Frau Karin, mit der er jetzt auch schon seit 35 Jahren verheiratet ist. Ihr, die vor einem Jahr eine Krebserkrankung überstanden hat, widmete er sein jüngstes Album „The Candle And The Flame“, von dem er live etwa „Tender Years“ singt: eine Liebeserklärung, zugleich eine Erinnerung an die Zeit, als die beiden Buben – deren einer ihn nun als Bassist und zweiter Gitarrist bei den Tourneen begleitet – klein waren.

An familiäre Autofahrten nach München erinnert „The Roads“. Er habe den Song als Beifahrer geschrieben, sagte Forster. Er habe aber nur die erste Hälfte der Fahrt geschildert: „Für die Strecke auf der Autobahn gab es ja schon ein Stück, ,Autobahn‘ von Kraftwerk.“ So blieb ihm das Lob der Landes- und Bundesstraßen: „They take us away, and then they bring us back home.“ Country roads eben.

Erinnerungen an die Go-Betweens

Um wildere Jahre geht es im Go-Betweens-Song „Darlinghurst Nights“: die dichte Szenerie einer vorstädtischen Boheme, mit feinen Zeilen wie „I'm going to go to Caracas, because you know I'm just going to have to get away“. In solchen Momenten schaut ihm der Schalk aus den Augen, wie auch in „Surfing Magazines“, wo er das Publikum zum beherzten Mitsingen des wortlosen Refrains einlud.

Es war ja diese leise Ironie, an denen man bei den Go-Betweens seine Songs von denen seines Kompagnons unterscheiden konnte, der direkter ans Herz griff: Grant McLennan ist 2006 gestorben, bisweilen scheint es, dass Forster als Songwriter auch dessen Metier übernommen hat. Wobei er die Idylle leben konnte (und kann), von der McLennan nur geträumt hat. Auch diesem galt wohl die letzte Zugabe „Dive For Your Memory“. Dann entließ Forster das in popmusikalische wie persönliche Erinnerungen getauchte Publikum auf die Straßen.



>> Robert Forster im Interview mit der „Presse“: „Erinnerung ist eine Art von Droge“