Schuldscheine als Fanartikel

Auf der Suche nach Finanzquellen geben Vereine Anleihen aus, diese Anlageform ist allerdings nur etwas für echte Fans. Aktien können Eigentore sein, siehe Rapid.

Wer sein Erspartes nicht auf einem Tagesgeldkonto parken will, kann es auch Fußballklubs leihen. Vereine geben Unternehmensanleihen aus, die Anleger bei einschlägigen Online-Brokern erwerben können. Ist das rentabel? Für eine fünfjährige Unternehmensanleihe von Schalke 04 etwa, die 2022 emittiert wurde, erhalten Anleger bis 2027 pro Jahr 5,5 Prozent. Also mehr als auf jedem Festgeldkonto. Der finanziell angeschlagene Traditionsklub, der als Antwort auf die russische Invasion den lukrativen Sponsorvertrag mit Gazprom kündigte, konnte so 31,6 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln.

Auch Werder Bremen gibt Schuldscheine aus, die mit knapp fünf Prozent pro Jahr verzinst sind. Italiens Rekordmeister Juventus legte sogar eine eigene Anleihe auf, um den Transfer von Cristiano Ronaldo zu finanzieren: Der „CR7-Bond“ brachte 175 Mio. Euro ein.