Lange To-do-Liste für das glücklichste Land der Welt

Wahl in Finnland

Im künftigen Nato-Staat zitterte die populäre Regierungschefin Sanna Marin um Wiederwahl.

Helsinki/ Wien. Für die populäre Sanna Marin war es ein Sonntag voller Spannung. Unklar war gestern bis Redaktionsschluss, ob die 37-Jährige auch in Zukunft die Regierung Finnlands führen würde: Ihre Sozialdemokraten bangten um den ersten Platz – und auch deren Mitte-links-Koalitionspartner rechneten mit Verlusten. Dafür hoffte die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister und Oppositionschef Petteri Orpo an die Macht zu kommen – vielleicht gemeinsam mit der rechtspopulistischen Partei „Die Finnen“, die gestern ebenfalls mit Gewinnen rechneten.

Marin ist seit 2019 Premierministerin. Sie führt eine aus fünf Parteien bestehende Mitte-links-Koalition an. Trotz ihrer nach wie vor großen Popularität wackelt ihr Job: Die Zentrumspartei, einer von Marins Koalitionspartnern, will nicht mehr unter ihrer Führung regieren. Marin könnte damit auf die Unterstützung der Nationalen Koalition angewiesen sein. Eine solche Koalition wäre in der konsensorientierten finnischen Politik nicht unüblich. Doch die Konservativen schlossen auch eine Regierung mit den Rechtspopulisten nicht aus.