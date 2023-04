Die Energiewende muss neu gedacht werden

Die Energiekrise ist ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn wir die Energiewende so weiterführen wie bisher.

Wir brauchen ein neues Marktmodell für Elektrizität, das wirklich funktioniert und unser Gleichgewicht wiederherstellt.“ Mit dieser Aussage reagierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende August 2022 auf die gestiegenen Strompreise in Europa. Ähnlich wie in Deutschland, wo Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck einen Prozess zur Reform des Strommarktes gestartet hat.

Österreichs Klimaschutzministerin, Leonore Gewessler, sieht in der Reform des EU-Strommarktes die zentrale Aufgabe in diesem Jahr. Der Strommarkt müsse vom Gasmarkt entkoppelt werden, meint die Ministerin. Es sieht so aus, als ob die Politik den zweiten Sündenbock für die Energiekrise, abgesehen von jenem, der im Kreml sitzt, ausgemacht hat.

Setzt die Politik hier den richtigen Hebel an, oder ist zu befürchten, dass die wirklichen Ursachen nicht ausreichend berücksichtigt und nun falsche Schlussfolgerungen gezogen werden? Es besteht die Gefahr, dass nur Symptome behandelt werden, und zwar auf eine Art und Weise, die die Situation noch verschlimmert. Es lohnt sich deshalb, die Fakten zu betrachten.

Produktionsverringerung

2021 führen technische Probleme in Frankreichs Atomkraftwerksflotte und die Ende 2020 abgeschalteten Kernkraftwerke in Deutschland zu einer Reduktion der Stromproduktion in Europa. 2022 reduziert Trockenheit im Frühjahr und Sommer, vor allem in Südeuropa, Produktion aus Wasserkraft. In Frankreich steht aufgrund von technischen Problemen die Hälfte der Kernkraftwerke nicht zur Verfügung.

Insgesamt führt das zu einer Produktionsverringerung in Europa gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 um das Dreifache des österreichischen Jahresstromverbrauchs. Man muss nicht Wirtschaft studiert haben, um nachvollziehen zu können, dass in dieser Situation ein Preisanstieg nicht völlig verwunderlich ist. Es ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass der Markt funktioniert und genau das abgebildet hat, was zu erwarten war. Der Preisanstieg hat zu Einsparungen geführt, der Stromverbrauch ist 2022 gegenüber 2021 in Europa um 4,4 Prozent und in Österreich um zwei Prozent gesunken. Das ist bemerkenswert, weil gleichzeitig die Wirtschaft gewachsen ist. Die deutsche Politik hat auf die Angebotsverknappung reagiert, indem die Produktionskapazitäten erhöht worden sind. Kohlekraftwerke sind aus der Reserve geholt worden, und die Laufzeit der Ende 2022 abzuschaltenden letzten deutschen Kernkraftwerke wurde um dreieinhalb Monate verlängert, um zumindest durch den Winter zu kommen.

Gaskraftwerke preissetzend

Überlagert wird diese Angebotsverknappung von Stromerzeugungskapazitäten durch die Angebotsverknappung von Gas durch die schrittweise Verringerung der russischen Lieferungen nach Europa. Als Basis für die Preisbildung im Strommarkt fungiert die viel gescholtene Merit-Order-Logik.

Die Merit Order stellt die Angebotskurve auf Basis der Grenzkosten der unterschiedlichen Kraftwerke dar. Aufgrund dieses Preisbildungsmechanismus sindin jenen Zeitspannen, in denen die Erneuerbaren-Stromerzeugungsanlagen nicht ausreichen, um den Strombedarf zu decken, die grundlastfähigen flexiblen Kraftwerke preissetzend. Das sind in Deutschland Kohle- und Gaskraftwerke, in Österreich nur Gaskraftwerke. Beispielsweise waren in Österreich 2021 in ca. 2500 Stunden des Jahres die Gaskraftwerke preissetzend.

Selbst wenn bilanziell 100 Prozent des österreichischen Jahresstromverbrauchs durch Erneuerbaren-Stromerzeugungskraftwerke gedeckt werden – das Ziel der österreichischen Regierung bis 2030 –, besteht immer noch in mindestens 4000 Stunden des Jahres eine Unterdeckung. D. h. in dieser Zeit muss aus anderen Quellen Strom kommen, zu einem Teil aus Pumpspeichern und zum anderen Teil aus Gaskraftwerken. Natürlich spielt auch Import noch eine Rolle, der in Zeiten geringer Einspeisung von erneuerbaren Quellen und hoher Nachfrage in erster Linie Atomstrom aus den Nachbarländern sein wird. Es ist davon auszugehen, dass wir ca. 4000 MW installierte Gaskraftwerk-Kapazität brauchen, um die bilanzielle Erneuerbaren-Ausgeglichenheit realisieren zu können. Allein der Transportnetzbetreiber APG braucht für die Sicherung der Netzstabilität ca. 3000 MW flexible Kraftwerkskapazität am Netz. Es ist davon auszugehen, dass wir ab Mitte der 30er-Jahre schrittweise Erdgas durch Wasserstoff in der Verstromung ersetzen werden, was die Kosten gegenüber Erdgas noch einmal deutlich steigert.

Die notwendigen enormen Investitionen für die Energiewende erfordern ein langfristig stabiles Marktsystem, das mit dem heutigen Energy-Only-Markt auf Basis der Merit-Order-Logik gegeben ist. Sehr wichtig ist, mit der Mär aufzuräumen, dass es möglich ist, nur mit erneuerbarer Stromerzeugung den Strombedarf jederzeit abzudecken. Zudem muss klargemacht werden, dass mit der Erhöhung der erneuerbaren Stromerzeugung die Strompreise langfristig nicht sinken.

Politik in die Pflicht nehmen

Das Gegenteil ist der Fall aufgrund der notwendigen Back-up-Kraftwerke und der notwendigen Infrastruktur-Investitionen. Dafür ist die Politik in die Pflicht zu nehmen sowie auch die Energiewirtschaft selbst. Die Kommunikation mit den Stromkunden muss hier ehrlicher werden. Die Energiewende bekommt man nicht zum Nulltarif. Staatlich-regulatorische Eingriffe sind nur scheinbar sinnvolle Lösungen, die langfristig aber die Energiewende gefährden.

