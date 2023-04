Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Finnland vor Regierungswechsel: In Finnland zeichnet sich ein Rechtsruck ab. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin sind nach der Wahl am gestrigen Sonntag nicht mehr stärkste Kraft im Parlament. Wahlsieger wurde die konservative Nationale Sammlungspartei, auf Rang zwei folgen die Rechtspopulisten. Die 37-Jährige Marin hinterlässt einen hohen Schuldenberg. Mehr dazu.

Jakov Milatović wird Präsident Montenegros: Auch in Montenegro steht ein Machtwechsel bevor. Der Kandidat der neuen Partei "Europa Jetzt!", Jakov Milatović, hat die Präsidentenwahl in Montenegro klar gewonnen - und damit das Ende der Ära Djukanović eingeläutet. Mehr dazu.

Neue Jets für das Heer: Das österreichische Bundesheer erhält eine zweite Kampfjetflotte. Sie soll vor allem der Ausbildung von Piloten dienen, aber auch für die Luftraumsicherung eingesetzt werden. Mehr dazu.

Wagner-Truppen erklären Einnahme von Bachmut: "Aus rechtlicher Sicht ist Bachmut eingenommen worden“, erklärt Wagner-Chef Prigoschin und hisst die russische Flagge auf dem Verwaltungsgebäude der hart umkämpften Stadt. Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck ist überraschend in Kiew. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Erdbeben in Kärnten und der Steiermark: Hat bei Ihnen gestern Nacht auch die Erde gebebt? Sie haben es sich nicht eingebildet. Im Süden Österreichs ereignete sich am Sonntag kurz nach 22 Uhr ein deutlich spürbares Erdbeben. Laut GeoSphere Austria lag die Stärke bei 3,8 der Richterskala. Andere Erdbebendienste berichten von bis zu 4,5. An Gebäuden soll es zu Rissen gekommen sein. Mehr dazu.

Lauter lesen! Politischer Protest von Künstlern kann peinlich enden, man erinnere sich nur an Gerard Mortier, der angesichts Schwarz-Blau 1999 seine Salzburger-Festspiele-Intendanz zurücklegen wollte. Und dann lieber doch nicht. Die Morgenglosse.

Es begann vor 50 Jahren mit einem „Knochen“: Es war der 3. April 1973, als Martin Cooper von Motorola auf der 6th Avenue in Manhattan Geschichte schrieb – und den Weg zu den heutigen „Alleskönnern“ ebnete. Die aktuelle Entwicklung sieht der Vater des Mobiltelefons jedoch kritisch. Ein Blick zurück - und Erinnerungen einiger Redakteure an ihr erstes Handy-Gespräch sowie -Gerät. Mehr dazu.