Heftiges Erdbeben in Kärnten und Teilen der Steiermark

Im Süden Österreichs ereignete sich am Sonntag kurz nach 22 Uhr ein deutlich spürbares Erdbeben. Laut GeoSphere Austria lag die Stärke bei 3,8 der Richterskala. Andere Erdbebendienste berichten von bis zu 4,5. An Gebäuden soll es zu Rissen gekommen sein.

Kurz nach 22 Uhr, genau um 22.15 Uhr Ortszeit, bebte am Sonntag die Erde im Süden des Landes. Gemäß Angaben von GeoSphere Austria (vormals Zentralamt für Meteorologie und Geodynamik) befand sich das Epizentrum in der Gegend von St. Veit an der Glan. Auch mehrere Leute in Sozialen Medien berichteten umgehend von den Erdstößen. Diese waren auch stark in Kärntens Hauptstadt Klagenfurt zu spüren, ja selbst bis Sloweniens Hauptstadt Ljubljana. Im Norden waren sie bis in die Steiermark hinein deutlich zu vernehmen. Augenzeugen etwa aus dem steirischen Bezirk Murau bestätigten gegenüber der „Presse“ merkbare Bewegungen.

Laut GeoSphere Austria erreichten die Stöße eine Stärke von 3,8 auf der Richterskala. Anderen Erdbebendiensten zufolge könnten es bis zu 4,5 gewesen sein. Zum Vergleich: Am Donnerstag hatte sich in Gloggnitz, Niederösterreich, ein Erdbeben der Stärke 4,2 ereignet. Bei der GeoSphere Austria waren damals über 100 Schadenmeldungen eingegangen. Teilweise waren auch Gegenstände umgefallen. Die Wellen reichten damals bis nach Salzburg, Oberösterreich und Kärnten.



Das Erdbeben am Palmsonntag in Kärnten hat nach Berichten auf Sozialen Medien dort wie da zu Schäden an Gebäuden geführt, beispielweise Rissen in den Wänden.

In Orten nahe des Epizentrums kann es zu kleineren Rissen in einzelnen Häusern kommen, berichtete auch das Spezialmedium erdbebennews.de kurz nach dem Beben: „Sowohl Kärnten als auch das Wiener Becken sind seismisch aktive Gebiete, in denen es immer wieder zu leichten bis mittleren Erdbeben kommen kann. Beben um Stärke 4 werden in Österreich in der Regel durchschnittlich drei bis vier Mal pro Jahr registriert“, heißt es dort.



Das katastrophalste Erdbeben der jüngsten Zeit mit über 50.000 Todesopfern hatte sich am 6. Februar dieses Jahres in der Südosttürkei und in Nordsyrien ereignet. Es hatte einen Wert von 7.8 auf der Richterskala erreicht. Damals hatten sich in 17 Kilometer Tiefe tektonische Platten verschoben.



In Kärnten lag das Hypozentrum am Palmsonntag in neun Kilometern Tiefe, wie GeoSphere Austria angibt. Ein ebenfalls von GeoSphere Austria registriertes Nachbeben um 22.17 Uhr Ortszeit mit halber Stärke ging von elf Kilometern Tiefe aus.

(est)