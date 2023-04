Am weitesten entwickelt sind Alternativen zu Milch. Pflanzliche Milch ist in Österreich doppelt so hoch besteuert wie herkömmliche Milch.

Am weitesten entwickelt sind Alternativen zu Milch. Pflanzliche Milch ist in Österreich doppelt so hoch besteuert wie herkömmliche Milch. (c) Getty Images (Steffi Loos)

Noch ist er im Vergleich zu tierischen Produkten gering, doch der Marktanteil von Hafermilch und Co. wächst. Der Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln ist um 8 Prozent gestiegen.

Der Markt für pflanzliche Alternativen zu Milch, Fleisch & Co wächst in Österreich stetig. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln im Einzelhandel um 8 Prozent auf 99,6 Millionen Euro gestiegen, verweist die NGO "Good Food Institute Europe" auf Daten von NielsenIQ. Am weitesten entwickelt ist demnach der Bereich rund um Alternativen zu Milch, der um 5 Prozent auf knapp 50 Millionen Euro zulegte.

Im Vergleich dazu ist der Milchmarkt freilich gigantisch. 2022 wurde im Lebensmittelhandel mit Milch- und Milchprodukten laut AMA-Schätzungen ein Umsatz von 2,1 Mrd. Euro erzielt, nur auf Frischmilch und länger haltbare Milch (ESL) entfielen davon 298 Millionen Euro. Allein Haltbarmilch erwirtschaftete fast 72 Millionen Euro.

Steuern doppelt so hoch

In Österreich ist pflanzliche Milch mit 20 Prozent doppelt so hoch besteuert wie herkömmliche Milch. In sieben anderen EU-Ländern, darunter Frankreich, Irland und die Niederlande, werden Kuh- und Pflanzenmilch gleich hoch besteuert. In Italien ist der Unterschied am größten mit einem Steuersatz von 4 Prozent bei Kuhmilch und 22 Prozent bei Sojamilch, geht aus dem "ProVeg Plant Milk Report" hervor.

Fisch und Meeresfrüchte auf pflanzlicher Basis gehören zu den am wenigsten entwickelten Bereichen im heimischen Lebensmittelhandel. Die Kategorie weist aber mit 250 Prozent auf 1,7 Millionen Euro das höchste Wachstum auf. Der Umsatz mit Fleisch auf pflanzlicher Basis belief sich im Jahr 2022 im heimischen Handel auf 25,3 Millionen Euro, ein Plus von 10 Prozent. Joghurt-Alternativen stagnierten bei 14,2 Millionen Euro. Der Umsatz mit pflanzlichem Obers wuchs um 26 Prozent auf 4,2 Millionen Euro.

Dass der Markt wächst, liege vor allem daran, dass Unternehmen mehr pflanzenbasierte Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht haben, so Carlotte Lucas von "Good Food Institute Europe" laut einer Aussendung. "Um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten, braucht es aber weitere Innovationen, um pflanzliche Produkte zu entwickeln, die den Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf Geschmack, Preis und Verfügbarkeit entsprechen."