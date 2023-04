Wie eine Ambulanzgebühr aussehen kann

Ausreichend Angebote im öffentlichen niedergelassenen Bereich, flächendeckende Erstversorgungsambulanzen und keine Ausnahmen – so können Spitäler entlastet werden.

Sie gehört zu den wichtigsten Schlüssen zur Entlastung der Krankenhäuser – die intelligente Lenkung der Patienten, damit sie am medizinisch und ökonomisch effizientesten Ort innerhalb des Gesundheitssystems behandelt werden, neudeutsch auch „best point of care“ genannt. Spitalsambulanzen zählen in den allermeisten Fällen nicht dazu. Rund 80 Prozent der Personen, die ohne Zuweisung eine Ambulanz aufsuchen, benötigen die Infrastruktur eines Krankenhauses gar nicht, könnten also genauso gut zu einem niedergelassenen Arzt gehen.

Tun sie aber nicht – aus verschiedenen Gründen. Etwa, weil sie nicht wochenlang auf einen Termin warten wollen, ihnen die Öffnungszeiten nicht lang genug sind, oder sie glauben, in einem Spital alle nötigen Untersuchungen auf einmal zu bekommen. Allesamt nachvollziehbare Motive, die jährlich zu Hunderttausenden Ambulanzbesuchen führen, die zunehmend schwieriger zu bezahlen. Deswegen wurde im Jahr 2000 schon einmal eine Ambulanzgebühr als Zutrittsbeschränkung eingeführt. Sie brachte keinerlei Nutzen und wurde drei Jahre später vom Verfassungsgerichtshof wegen formaler Mängel aufgehoben. Aber wie müsste eine Ambulanzgebühr ausgestaltet werden, um sinnvoll und umsetzbar zu sein?