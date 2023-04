Das Vertrauen in die Berechenbarkeit des Schweizer Finanzplatzes sei beschädigt, so der Finanzprofessor. Bris plädierte für eine Weiterführung der CS als Schwesterbank der UBS.

Die Übernahme der Credit Suisse (CS) könnte für die UBS teuer werden: "Fusionen zwischen etablierten Banken wie UBS und CS, die nicht mehr schnell wachsen und weniger profitabel sind als ihre Konkurrenten, funktionieren fast nie", sagte Finanzprofessor Arturo Bris. "Im Durchschnitt liegen die Gewinne nach der Fusion um vier Prozent tiefer als vorher", so der Professor an der privaten Wirtschaftshochschule IMD in Lausanne und Singapur.

"Sie haben in der Regel kaum Synergieeffekte", sagte Bris in einem am Montag veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Er komme zu diesem Schluss, weil er weltweit tausende Bankenfusionen untersucht habe.

Die einzigen Synergien bei Credit Suisse und UBS seien niedrige Kosten. "Aber dieses Potenzial ist begrenzt und geht mit geringeren Erträgen einher, zum Beispiel weil Kundengelder abfließen", sagte der Ökonom. Das Vertrauen in die Berechenbarkeit des Schweizer Finanzplatzes sei beschädigt.

Bris plädierte für eine Weiterführung der CS als Schwesterbank der UBS. Dabei sollte das Management der beiden Banken klar getrennt werden. "Das einzig gute Modell für die Schweiz ist, dass die beiden Banken im Retail-Bereich getrennt agieren."

