Menschenrechte und Umweltschutz vor Profitgier

Am Podium (v. l. n. r): Eva Komarek (Moderation, Styria Media Group), Evelyn Regner (Vizepräsidentin, Europäisches Parlament), Gabriel Felbermayr (Direktor, Wifo), Andreas Breinbauer (Rektor und Studiengangsleiter, FH des BFI Wien), Lukas Schmidt (Geschäftsleiter, Fian Österreich). Peter Rösler

Viele der Produkte, die wir täglich konsumieren, werden nicht in Europa hergestellt. Die zumeist billigere Produktion in Ländern wie China oder Bangladesch ermöglicht niedrigere Preise für Konsument:innen – oft jedoch auf Kosten der dortigen Arbeitskräfte und der Umwelt. Das neue EU-Lieferkettengesetz soll das nun ändern.

Aber hält es, was es verspricht? Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion an der FH des BFI Wien ging dieser Frage nach.

In Brüssel laufen aktuell die Verhandlung über das EU-Lieferkettengesetz. Dieses soll große europäische Unternehmen dazu verpflichten, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette soziale und ökologische Standards einzuhalten. Tun sie das nicht, drohen Geldstrafen und Schadenersatzzahlungen. Das neue Gesetz stößt jedoch nicht nur auf Gegenliebe.

Chancen und Risiken

Im Rahmen der Diskussion „Globale Verantwortung – Chancen und Risiken eines EU-Lieferkettengesetzes“ analysierten Evelyn Regner (Vizepräsidentin, Europäisches Parlament, SPÖ), Gabriel Felbermayr (Direktor, Wifo), Lukas Schmidt (Geschäftsleiter, Fian Österreich) und Andreas Breinbauer (Rektor und Studiengangsleiter, FH des BFI Wien) mögliche Handelseffekte, ökonomische, menschenrechtliche und ökologische Auswirkungen auf Länder des globalen Südens sowie Chancen und Risiken für Unternehmen.

Mit dem EU-Lieferkettengesetz soll durch verantwortungsvolle Unternehmensführung eine fairere und nachhaltigere globale Wirtschaft realisiert werden. „Märkte brauchen Regeln, so einfach ist das. Und dementsprechend ist dieses Gesetz absolut überfällig – und zwar aus ökologischen und menschenrechtlichen Gründen“, so Evelyn Regner.

Vertreter:innen aus der Wirtschaft beanstanden die Praktikabilität des Gesetzesentwurfs, da die Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette für viele Unternehmen schlichtweg nicht umsetzbar sei. Vielmehr brauche es ein Instrument, mit dem man für eine Verbesserung der Situation vor Ort sorgen könne, ohne dabei kontraproduktive Nebeneffekte zu riskieren. „Wenn Unternehmen pro Lieferant:in mehr Kosten haben, werden sie die Anzahl verringern und riskante Länder komplett verlassen. Und die Frage ist, ob das wirklich im entwicklungspolitischen Sinn ist“, argumentiert Gabriel Felbermayr.

Für Menschenrechtsorganisationen wie Fian Österreich ist klar, dass es strenge Gesetze braucht, um zukünftig Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen entlang der Lieferketten zu verhindern – und das ohne rechtliche Schlupflöcher für Unternehmen. „Kosten entstehen nicht nur auf der Seite der Konzerne, sie entstehen auch bei den Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, sie entstehen, wenn die Natur zerstört wird, und sie entstehen für uns alle, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen“, erläutert Lukas Schmidt.

Andreas Breinbauer sieht das neue Lieferkettengesetz als innovativen Ansatz, der die Logistikbranche revolutionieren kann: „Die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg haben gezeigt, dass die Lieferketten extrem vulnerabel sind. Das hat zu Lieferverzögerungen und Versorgungsengpässen geführt. Ein Grund dafür ist, dass die Supply Chains zu wenig transparent waren. Um solche Schockzustände in Zukunft zu verhindern, ist es notwendig, die eigenen Lieferant:innen genau zu kennen“.

Nun gilt es, den aktuellen Gesetzesentwurf nachzubessern, damit das EU-Lieferkettengesetz bald sein volles Potenzial entfalten kann.