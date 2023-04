Video: Fußballprofi crasht und fliegt durch die Wand einer Sporthalle

Ein Autofahrer fährt in Belgien, mutmaßlich viel zu schnell, in einen Kreisverkehr und hebt ab. Der Mercedes landet in einer Turnhalle. Basketballer in der Halle kommen mit dem Schrecken davon.

Glück im Unglück. Gerade als die Basketballerinnen und Basketballer des Klubs Alliance Flémalle in der Halle sind, passiert es. „Der Knall hörte sich an, wie eine Gasexplosion,“ erklärt Sportdirektor und Trainer Loic Gachertz gegenüber belgischen Medien.

Viel zu schnell sei ein Autolenker unterwegs gewesen, als er beim Kreisverkehr nebenan in die Insel in der Mitte crasht und abhebt. Fast 50 Meter fliegt der schwarze Mercedes durch die Luft, durchbricht die Wand der Sporthalle und landet am Spielfeld.

Fußballprofi Sofian Kiyine am Steuer

Doch damit nicht spektakulär genug, denn der Unfallfahrer ist kein Unbekannter. Der 25-jährige Sofian Kiyine, Fußballprofi bei OH Leuven in der belgischen ersten Liga. Er befinde sich nun im Krankenhaus und sei mit ein paar verschobenen Wirbeln davongekommen. Sein Agent lässt wissen: „Sofian hat nie das Bewusstsein verloren.“ Der Unfall ereignet sich im belgischen Flémalle, auf der Straße nach Lüttich. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Wie schnell Kiyine zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren ist, sei noch unklar.

Die Sporthalle Louis Melin beherbergt Fußball-, Basketball- und Gymnastikvereine. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich auch Kindergruppen in den Umkleidekabinen.

Frauenteam wärmte sich gerade in der Halle auf

Trainer Gachertz: „Ich war mit dem Frauenteam gerade in der Halle. Plötzlich sehe ich im Augenwinkel, wie sich etwas durch die Wand bohrt. Ich musste mich umdrehen, um zu erkennen, dass es tatsächlich ein Auto war. Normalerweise sitze ich und die Spielerinnen dort auf der zerstörten Bank.“



"Andere Spieler, die gerade angefangen hatten, ihre Bälle wegzuräumen, waren wenige Sekunden zuvor noch genau an der Stelle, wo das Auto gelandet ist. Ich glaube nicht an Wunder, aber trotzdem … ich glaube nicht, dass wir jemals wieder so viel Glück haben werden.“

Eine der tragenden Säulen in der Halle wurde schwer beschädigt. IMAGO/Belga

