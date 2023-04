Online Corporate Banking: Strategisch gut beraten

Drucken

Hauptbild • Online Corporate Banking ist mittlerweile unverzichtbar. • (c) Getty Images

Um in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Online-Corporate-Banking-Lösungen für Unternehmen heute unverzichtbar. Um damit auch erfolgreich zu sein, braucht es die richtige Beratung.

Es beschleunigt die Prozesse in den Finanz- und Treasury-Abteilungen, minimiert das Risiko von Fehlern, spart Kosten und unterstützt Investitionsentscheidungen auf Grundlage von Echtzeit-Daten: Online Corporate Banking hat sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung zu einem unverzichtbaren Instrument für Unternehmen entwickelt. Neue Techniken mit speziellen Cloudlösungen ermöglichen eine bessere Kontrolle und Übersicht aller finanziellen Transaktionen. Sie helfen, sensible Unternehmensdaten zu verwalten und auf wichtige Informationen wie Kontoauszüge und Finanzberichte von jedem Standort aus und zu jeder Zeit zuzugreifen.

Online Banking für jedes Unternehmen

Banken bieten mittlerweile zahlreiche digitale Services, um das Finanzmanagement ihrer Kunden laufend zu optimieren. „Worauf es letztlich ankommt, ist, die zum jeweiligen Unternehmen am besten passenden Online Banking Features auszuwählen", erklärt Herbert Auinger, verantwortlich für Group Corporate Digital Transformation in der Raiffeisen Bank International. Diese kann je nach Größe, Branche oder Geschäftsmodell sehr unterschiedlich ausfallen. „Es gibt Tools und Services für eine Vielzahl von Anforderungen wie Finanzierungen, KYC-Prozessabwicklung oder Kontoeröffnung und -management", erläutert Auinger. „Die Liste ist lang, doch nicht jedes Unternehmen benötigt jeden Service." Bevor also mit dem digitalen Transformationsprozess der Finanzen begonnen wird, sollten sich Unternehmen zunächst über ihre strategischen Ziele im Klaren sein. „Wir nehmen uns daher Zeit, mit unseren Businesskunden die spezifischen Anforderungen zu analysieren, um die beste Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden."

Herbert Auinger, Head of Group Corporate Digital Transformation (c) Klimpt_Sabine

Digital Banking bringt effizientes Cash-Management

Mit digitalen Cash- und Treasury-Management-Lösungen können Benutzer Zahlungen über ihre Konten in mehreren Ländern beauftragen und haben jederzeit alle Transaktionen sowie die Liquidität ihres Unternehmens im Überblick. Susanne Prager, Head of RBI Cash Management, weiß, worauf es ankommt: „Wir bieten unseren Geschäftskunden – angepasst an deren Bedürfnisse – unterschiedliche Möglichkeiten, den zentralen Konzernzahlungsverkehr digital mit uns und unseren Tochterbanken in CEE abzuwickeln. Darüber hinaus lassen sich unterschiedliche Services kombinieren – von der Nachverfolgung internationaler Zahlungen und konzernweiter Transparenz über Spesen bis hin zu Cash Pooling und virtuellen Konten. Unser neuester Kanal sind ausgewählte Premium APIs." Diese ermöglichen eine noch direktere Verbindung zwischen der Bank und den Systemen der Kunden und führen zu schnelleren Reaktionszeiten und weiterer Verbesserung der Effizienz im Unternehmen.

Susanne Prager, Head of RBI Cash Management (c) Sabine_Klimpt

KI führt zu mehr Sicherheit im Trade Finance

Mit dem Aufkommen neuer Technologien werden auch im Trade-Finance-Bereich-Bereich Prozesse zunehmend digitalisiert. Das führt zu mehr Transparenz und Effizienz und spart darüber hinaus Kosten ein. „Für das Garantiegeschäft mit uns bieten wir unseren Kunden bereits die in-house-Lösung ‚eTrade On‘ sowie von Fintechs entwickelte Multibanklösungen an", sagt Martina Zimmerl-Egger, Head of Trade Finance von der Raiffeisen Bank International. „Gerade Trade Finance ist ein stark innovationsgetriebener Bereich. Hier wird Artificial Intelligence zukünftig Risiken und Chancen in der Supply Chain, besonders in Bezug auf Geldwäsche und ESG, sichtbarer machen."

Martina Zimmerl-Egger, Head of Trade Finance (c) Sabine_Klimpt

