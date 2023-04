Zukünftige Generationen könnten 141 Jahre alt werden

Über 140 Jahre alt könnten Menschen in Zukunft werden. (c) Getty Images (Scott Olson)

Man munkelt immer wieder, die Menschheit hätte die maximale, biologisch mögliche Lebenserwartung schon erreicht. Wissenschaftler aus den USA weisen dies zurück, mit verblüffenden Aussichten.

Mit dem Altwerden ist das so eine Sache. Jeder will es, aber in Würde, ob glattgebügelt wie Madonna oder faltenreich wie Iggy Pop. Gesund soll man bleiben, dabei die Enkerl und Urenkerl aufwachsen sehen. Künftig eventuell gar die Ururenkerl. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge sollen die Menschen der Zukunft nämlich noch einmal um eine ordentliche Portion älter werden, als aktuell lebende Generationen.

Bis zu 141 Jahren prophezeit ein US-Wissenschaftler künftigen Generationen, obwohl seit 25 Jahren niemand mehr die Lebenserwartung der ältesten aufgezeichneten Person, die 122-jährige Jean Louise Calment, jemals übertroffen hat (sie starb 1997). Es mehrten sich gar Berichte über eine sinkende Lebenserwartung, was zu Spekulationen geführt hatte, dass die menschliche Lebenserwartung ihre biologische Grenze erreicht haben könnte. Den Forschungsergebnissen von David McCarthy, University of Georgia, zufolge ist dies nicht der Fall.

Geburts- statt Todesjahr

In einer Studie, die in „Plos One“ veröffentlicht wurde, analysierte er mit seinem Team die Sterblichkeit älterer Menschen in 19 Ländern und untersuchte, wie sich der Anstieg der Sterblichkeitsraten nach Alter zwischen den Geburtsjahrgängen unterscheidet. Die Untersuchung von Sterblichkeitsveränderungen nach Kohorten, also dem Geburtsjahr, statt dem Todesjahr (auch Periode) liefert laut McCarthy neue Erkenntnisse.

„Standardberechnungen der Lebenserwartung, sogenannte periodenbasierte Berechnungen, sind eigentlich nur zusammenfassende Maße für die Sterblichkeitsraten einer bestimmten Bevölkerung in einem bestimmten Jahr“, erklärt McCarthy in einer Mitteilung. „Sie entsprechen nur dann der tatsächlichen Lebenserwartung der Menschen, wenn sich die Sterblichkeitsraten nie mehr ändern.“

Männer 141, Frauen 130 Jahre

Die zusammenfassenden Maße wurden bisher verwendet, um zu zeigen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen ist, weil mehr Menschen länger leben - nicht weil die ältesten Menschen länger leben. In McCarthys Studie geht es nun tatsächlich um das künftig erreichbare Alter. Ihr zufolge könnten die Langlebigkeitsrekorde deutlich ansteigen. „Unsere Ergebnisse bestätigen frühere Arbeiten, die darauf hindeuten, dass, wenn es eine Höchstgrenze für die menschliche Lebenserwartung gibt, die wir noch nicht erreicht haben“, so McCarthy.

Männer könnten demzufolge 141 Jahre alt werden, Frauen über 130. Im Jahr 2010 lag die Lebenserwartung von Männern und Frauen bei 78 und 82 Jahren. Grund für den möglichen Anstieg der Lebenserwartung sind medizinische Fortschritte und die breite Verfügbarkeit von nahrhaften Lebensmitteln etwa.

(evdin)