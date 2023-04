Ein Hochhaus eingehüllt in Schafswolle

Der Wohnturm Taborama in Wien-Leopoldstadt ist fertiggestellt. Für die Dämmung des 20-stöckigen Gebäudes sorgen 29.000 Quadratmeter Schafswolle.

Im Taborama befinden sich auf 19 Stockwerken 213 freifinanzierte Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoß. Diese wurden kürzlich vom Immobilienentwickler Strabag Real Estate an ihre neuen Eigentümer übergeben. Entworfen vom Wiener Architekturbüro Querkraft entstand in den letzten drei Jahren ein Wohnturm in Stahlbetonskelettbauweise mit großflächiger Verglasung im Erdgeschoß. Die geschlossenen Bereiche sowie die Zäsurgeschoße (mit einer Raumhöhe von drei Metern) sind als hinterlüftete Fassaden mit Eternitverkleidung, alle weiteren als Vollwärmeschutzfassaden realisiert.

Schafwolle als Innendämmung

Das Wohnhochhaus besteht aus teilweise begrünten Gebäudefassaden, die automatisch bewässert werden und einer „Urban Gardening"-Terrasse für den gemeinschaftlichen Gartenbau. Die Besonderheit des Projekts: Erstmalig in Österreich, so die Strabag, wurde Schafwolle als Innendämmung in einem Hochhaus verarbeitet. Hinsichtlich der bauphysikalischen Eigenschaften sei der natürliche Dämmstoff herkömmlichen Dämmmaterialien ebenbürtig, teilweise sogar überlegen. Durch seinen Eiweiß-Grundbaustein Keratin ist das Material fähig, Giftstoffe wie Formaldehyd aufzunehmen und zu neutralisieren.

Zusätzlich kann das Naturprodukt bis zu einem Drittel seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Dämmwirkung zu verlieren. So hält die Dämmung die Raumluftfeuchte in Balance. Allein durch den Einsatz der Schafwolle als Dämmmaterial rechnet die Strabag bei diesem Projekt mit Einsparungen von rund 47.000 kg CO 2 im Vergleich zur herkömmlichen Mineralwolle. „Der Einsatz der besonders nachhaltigen und ökologischen Schafwolle als Innendämmung ist richtungsweisend für den mehrgeschoßigen Wohnbau und soll künftig nicht nur bei SRE-Großprojekten im Wohn-, sondern auch im Gewerbebau national und international eingesetzt werden“, blickt Strabag-Projektleiter Reinhard Hoch in die Zukunft.

Der Pool in 60 Metern Höhe kann von allen Bewohnern benutzt werden. PicMyPlace

Mitte März konnten die Arbeiten am Taborama abgeschlossen und die Wohnungen ihren neuen Besitzern übergeben werden. Diese finden am Dach des Gebäudes in 60 Metern Höhe einen Gemeinschaftspool mit Liegefläche vor. Auch die zusätzlichen Sonderräume wie Atelier, Bibliothek, Kletterwand, Yogaraum, Lernraum, Tischtennisraum und drei von den Wohnungseigentümern selbst zu gestaltende Räume, ein großzügiger Gemeinschaftsraum und ein Fitnessraum im Erdgeschoß stehen allen Bewohner für zur Verfügung. Im 4. Obergeschoß gibt es zusätzlich eine Gästelounge und einen Wellnessbereich mit Sauna und Ruheraum.