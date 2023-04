Bestimmungen von schwerster Härte treten mit 1. April in Kraft.

Neue Freie Presse am 31. März 1933

Die für morgen angekündigte antijüdische Boykottaktion wird nach einer Mitteilung von nationalsozialistischer Seite unter keinen Umständen verschoben werden, sondern schlagartig um zehn Uhr vormittags einsetzen. In der heutigen Sitzung des Reichskabinetts könnte zwar erklärt werden, das Ausland habe seine Angriffe bereits auf die Androhung der Boykottaktion hin eingestellt und man könne deshalb auf sie verzichten. Die Aussicht auf einen solchen Beschluß ist aber um so geringer, als die Propaganda bereits großen Umfang angenommen hat und der Rundfunk den Aufruf der nationalsozialistischen Partei in die entlegensten Orte gebracht hat.