Eine Ministerin auf dem "Playboy"-Cover

Frankreich durchlebt wegen der Proteste gegen die Pensionsreform von Präsident Macron eine Krise. Da sorgt ein Cover des Magazins „Playboy“ mit einer Ministerin für heftige Debatten.

Die französische Staatssekretärin Marlène Schiappa sieht sich mit Kritik aus ihrer eigenen Partei konfrontiert, weil sie in einem weißen Kleid für das Titelbild des „Playboy" posierte. Die Fotos sind zwar weder besonders freizügig noch sonst irgendwie anzüglich, doch französische Medien berichteten, Premierministerin Elisabeth Borne habe Schiappa angerufen, um ihren Ärger über den ungewöhnlichen Medientermin der „beigeordneten Ministerin“ - so ihr offizieller Amtstitel in Frankreich - kundzutun.

Denn Frankreichs Regierung ist derzeit mit einer größeren Krise beschäftigt. Die Aufregung um Schiappas Interview kommt zu einer Zeit sozialer Unruhen im Land, in der die Regierung wegen der umstrittenen Anhebung des Pensionsalters mit einer Protest- und Streikwelle konfrontiert ist.

Das „Playboy"-Cover wird von einem zwölfseitigen Interview begleitet, in dem Schiappa über die Rechte von Frauen und von Angehörigen sexueller Minderheiten spricht. Schiappa war von 2017 bis 2020 für die Gleichberechtigung zuständig. Seit der Regierungsumbildung 2020 ist sie als „beigeordnete Ministerin“ Innenminister Gérald Darmanin unterstellt und für Staatsbürgerschaft zuständig.

"Die Verteidigung des Rechts der Frauen, über ihren Körper zu bestimmen, ist immer und überall aktuell. In Frankreich sind die Frauen frei. Bei allem Respekt für die Verleumder und Heuchler", verteidigte sich Schiappa am Wochenende auf Twitter.

Premierministerin Borne war offenbar wenig begeistert

Borne rief Schiappa an, um ihr mitzuteilen, dass das Interview "überhaupt nicht angemessen sei, erst recht nicht in der aktuellen Zeit", berichtete die französische Zeitung „Le Parisien" am Wochenende.

Der Vorsitzende der linken Oppositionspartei „La France Insoumise“ ("Ungehorsames Frankreich"), Jean-Luc Mélenchon, der bei den Präsidentschaftswahlen 2022 den dritten Platz belegte, twitterte: "Frankreich gerät aus den Fugen" und bezog sich dabei auf Schiappas Playboy-Cover und die Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron, der Kinderzeitschrift „Pif Gadget" ein Interview zu geben.

Eine Politikerin der Grünen, Sandrine Rousseau, wirft Schiappa vor, ein Ablenkungsmanöver zu betreiben. „Wir sind mitten in einer sozialen Krise, es gibt Probleme beim Regieren, da sind Leute zwischen Leben und Tod, und ich habe den Eindruck, ich bin hier hinter dem Rauch einer Nebelgranate“, sagte sie dem Sender BFMTV.

Die „Playboy"-Ausgabe ist laut „Le Parisien" ab dem 8. April im Handel erhältlich. Und das politische „Covergirl“ sorgt offenbar für ordentlich Gesprächsstoff - wohl ein Kalkül der Magazinmacher, als auch der Ministerin.

(Reuters/Red.)